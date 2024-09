El Kremlin advierte sobre una "respuesta nuclear" si Ucrania usa misiles de largo alcance contra Rusia

Moscú/El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió hoy que la paciencia de su país tiene un límite en lo que respecta al empleo de armas nucleares, en caso de que Occidente autorice a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. "Rusia está siendo paciente. Después de todo, es evidente que una respuesta nuclear es una decisión extremadamente compleja con consecuencias irreversibles (...), pero toda paciencia tiene un límite", escribió en su canal de Telegram.

Subrayó que "nadie necesita un conflicto nuclear", motivo por el que "aún no se ha tomado una decisión" sobre el empleo de armas nucleares, sean estratégicas o tácticas. "Aunque, digamos con franqueza, se dan para ellos condiciones formales que son comprensibles para toda la comunidad internacional y se corresponden con nuestra doctrina de disuasión nuclear. Por ejemplo, la misma Kursk", señaló, en referencia a la región fronteriza en la que las tropas ucranianas controlan casi un centenar de localidades.

El ex presidente ruso, conocido por sus exabruptos en las redes sociales, parafraseó a los dirigentes occidentales al asegurar: "Los rusos hablan mucho sobre la respuesta con armas de destrucción masiva, pero no hacen nada (...) Los rusos no cruzarán la línea". En cambio, consideró que los que tienen razón son los analistas occidentales que advierten que Moscú podría recurrir al armamento de nueva generación, en alusión, supuestamente, al armamento hipersónico.

Subrayó que "nadie necesita un conflicto nuclear", motivo por el que "aún no se ha tomado una decisión" sobre el empleo de armas nucleares

"Y, entonces, eso es todo. Un gigantesca mancha gris fundida en el lugar de la madre de (todas) las ciudades rusas (Kiev)", dijo al final de su mensaje, en el que añadió en inglés: "Es imposible, pero ocurrió".

Por su parte, el Kremlin sigue extendienso sus alianzas en la región. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, se reunió este viernes con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien abordó "el refuerzo de la cooperación para defender intereses mutuos de seguridad", según los medios oficiales norcoreanos. La agencia estatal KCNA se hizo eco este sábado de la visita realizada a Pyongyang por el funcionario ruso, de la que ya había informado en la víspera este órgano de Moscú.

Kim y Shoigú mantuvieron una reunión "en una atmósfera amistosa, cálida y de confianza" e intercambiaron formalidades sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, según el medio propagandístico norcoreano. En la reunión "se llevó a cabo un amplio intercambio de opiniones sobre los asuntos de profundizar el diálogo estratégico entre los dos países, reforzar la cooperación, defender los intereses de seguridad mutuos y la situación de seguridad regional e internacional", según la KCNA, que añadió que ambas partes "mostraron un consenso satisfactorio sobre esos temas".

Kim subrayó el "desarrollo dinámico" de las relaciones bilaterales en todos los campos a partir de la cumbre celebrada el pasado junio

Kim subrayó el "desarrollo dinámico" de las relaciones bilaterales en todos los campos a partir de la cumbre celebrada el pasado junio en Pyongyang con Putin, y afirmó que Corea Norte "continuará expandiendo la cooperación" con Moscú en el futuro. El líder norcoreano celebró una segunda reunión en la víspera con Shoigú, antes de despedirse del secretario del Consejo de Seguridad ruso, según KCNA.

Este órgano, por su parte, señaló el viernes en un comunicado que el encuentro celebrado en Pyongyang tuvo lugar "como parte del diálogo estratégico" y "sobre un amplio espectro de asuntos de la agenda bilateral e internacional". Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Shoigú ha viajado en varias ocasiones a Corea del Norte para hablar, según la prensa, del suministro de armamento norcoreano al ejército ruso.

El régimen de Corea del Norte ha sido desde el comienzo, en febrero de 2022, de la campaña militar rusa en Ucrania, uno de los Gobiernos que más apoyo han mostrado a Moscú. Según la inteligencia surcoreana, Pyongyang ha suministrado a Moscú varios millones de proyectiles de artillería, así como misiles balísticos de corto alcance, que ya habrían sido empleados en Ucrania. La visita de Shoigú, además, tuvo lugar el mismo día en que Pyongyang publicitó por primera vez sus instalaciones para enriquecer uranio al informar de una visita del líder al Instituto Nacional de Investigación de Armas Nucleares en la que el mariscal pidió construir más centrifugadoras para aumentar el arsenal atómico del país.