El Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska

Moscú/El Kremlin confirmó este sábado que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska, tal y como lo anunció minutos antes el propio mandatario de Estados Unidos. “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.

Según Ushakov, ambos líderes tratarán, en primer lugar, las "opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana". A la vez, indicó que Moscú confía en que la siguiente reunión entre Putin y Trump se celebre en territorio ruso. "La respectiva invitación ya ha sido entregada al presidente de Estados Unidos", dijo Ushakov.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden, celebrado en Ginebra. Mientras, la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en Helsinki, en 2018.

Trump, por su parte, adelantó el viernes que un acuerdo de paz en Ucrania, mediado por EE UU, podría incluir un intercambio de territorios entre el Gobierno ruso y Kiev que "beneficie a ambos", aunque reconoció que una negociación de ese tipo es "complicada". "Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (...) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos", afirmó el mandatario.

Trump insistió en que cree que Putin quiere la paz al igual que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski

Trump insistió en que cree que Putin quiere la paz al igual que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó, "está trabajando duro para lograrlo". El republicano añadió que "se están acercando" a un pacto de cese el fuego en Ucrania porque todas las partes quieren poner fin al conflicto. "Europa quiere paz. Millones de personas han muerto", indicó ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca durante la firma de un acuerdo de paz entre líderes de Armenia y Azerbaiyán.

También mencionó el reciente envío de ayuda militar a Ucrania a través de un acuerdo de compra de armas con la Otan y agregó que "Zelenski necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo".

El plan del presidente republicano sería reunirse primero con Putin y luego celebrar un encuentro trilateral con Zelenski. Sin embargo, el jueves Trump descartó que un encuentro directo entre Putin y Zelenski sea una condición obligatoria. Hungría, Suiza, Roma y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se perfilan como posibles sedes para la cumbre. Trump se negó a confirmar de momento la locación de la reunión, aunque adelantó que podría anunciarla más tarde.

Zelenski reaccionó este sábado a la noticia de que Trump y Putin se reunirán en Alaska y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas". "Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", dijo en un mensaje en X el presidente, que había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.

"No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado", enfatizó y señaló que todos los socios internacionales deben comprender "qué es una paz digna"

También aludió indirectamente a las informaciones que se han filtrado sobre la supuesta propuesta de Trump a Putin, que de acuerdo con algunos medios pasaría por congelar el conflicto a cambio de levantar las sanciones a Moscú. "No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado", enfatizó y señaló que todos los socios internacionales deben comprender "qué es una paz digna".

Zelenski apuntó, por una parte, a que debe ser Rusia quien ponga fin a la guerra, ya que es quien la inició y quien la está alargando. También rechazó, una vez más, la posibilidad de que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de los territorios ucranianos ocupados de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. "La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", subrayó.

El presidente ucraniano concluyó resaltando su disposición a trabajar con Trump y con el resto de sus socios en pos de una paz "real y, sobre todo, duradera", que no esté en peligro de "colapsar a causa de los deseos de Moscú".