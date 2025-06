El Kremlin da la bienvenida al padre de Musk, de visita en Rusia para un evento patriótico

Moscú/El Kremlin aseguró este martes que Rusia está abierta para visitas de los extranjeros al comentar la visita del padre del magnate estadounidense Elon Musk, Errol, a Moscú.

"Rusia está abierta para los ciudadanos de otros países. Se trata de la mejor manera de conocer Rusia y comprender lo que se dice sobre ella", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según Peskov, en muchos países se dicen "mentiras" sobre Rusia, por lo que "es muy bueno" que los extranjeros puedan viajar y comprobar las cosas por sí mismos.

"Creo que (Putin) es una persona admirable", dijo Errol Musk en el Foro del Futuro 2050

El representante del Kremlin hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre la llegada de Errol Musk a Moscú y sus elogios hacia el país y su líder, Vladímir Putin.

Este lunes, el padre del magnate estadounidense confesó que le gustaría aprender del presidente ruso cómo ser un buen líder, ya que la vida en Rusia mejoró con la llegada de Putin al poder hace 25 años.

"Creo que (Putin) es una persona admirable", dijo Errol Musk en el Foro del Futuro 2050.

En opinión del padre del dueño de SpaceX, la percepción de Rusia en Estados Unidos está "distorsionada por los medios de comunicación". "Las auténticas Rusia y Moscú son realmente asombrosas", aseguró.

Musk viajó a Rusia para participar en el Foro del Futuro 2050, un evento patriótico organizado por el Instituto Tsargrad, centro de estudios dirigido por Alexandr Duguin, un intelectual ultranacionalista cercano al Kremlin.

"Lamentablemente, Elon no comprendió que Trump está obligado a hacer eso para hacerse con los votos de los demócratas en el Senado"

En una entrevista el domingo al canal Tsargrad, el magnate sudafricano de 79 años abordó la reciente disputa entre su hijo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes sostuvieron un intenso duelo verbal en la red social X, y dio un espaldarazo al último.

"Lamentablemente, Elon no comprendió que Trump está obligado a hacer eso para hacerse con los votos de los demócratas en el Senado" estadounidense, dijo.

Explicó que su hijo "no es un político. Es un magnífico especialista en tecnologías e innovador, pero la política para él es como un remolino que se lo lleva al fondo y no tiene de dónde agarrarse para no zozobrar".

Según el diputado ruso, Nikolái Aréfiev, la visita del padre de Musk a Moscú podría estar relacionada con las ganas del magnate de demostrar su "importancia" a Trump.