El Kremlin dice que la estrategia de Trump "se corresponde en mucho" con la visión de Rusia

Moscú/El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la estrategia de política exterior y de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “se corresponde en mucho” con la visión de Rusia, en declaraciones publicadas este domingo en Telegram.

“El actual Gobierno difiere radicalmente de los anteriores y, por supuesto, el presidente Trump ahora es fuerte en términos de posiciones políticas internas, y esto le da la oportunidad de ajustar el concepto de acuerdo con su visión”, dijo Peskov al comentar la estrategia de política exterior y de seguridad nacional de EE UU publicada el pasado jueves.

Los ajustes a la estrategia estadounidense “se corresponden en mucho con nuestro enfoque”, aseguró el portavoz de la Presidencia rusa.

“Quizás se pueda esperar que esto sea al menos una modesta garantía de que podremos continuar de forma constructiva nuestro trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania”, añadió.

Peskov hizo estas declaraciones al programa de televisión Moscú. Kremlin. Putin., cuyo presentador, el periodista Pável Zarubin, adelantó en su canal de Telegram.

En su estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, Trump advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El documento de 33 páginas es descrito por Trump como una “hoja de ruta” para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales.

El Gobierno de Trump reivindica en el documento sus esfuerzos para poner fin a la guerra de Ucrania, un conflicto que, afirma, ha tenido un “efecto perverso” al incrementar la dependencia exterior de los países europeos, especialmente de Alemania.

“Es un interés central de Estados Unidos negociar un cese rápido de las hostilidades en Ucrania, con el fin de estabilizar las economías europeas, prevenir una escalada de la guerra y restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”, sostiene.

En ese sentido, acusa a algunos líderes europeos de “Gobiernos minoritarios inestables” de intentar sabotear las negociaciones de Washington con Moscú motivados por “expectativas poco realistas sobre la guerra”.

El documento considera que a largo plazo varios miembros de la Otan se convertirán en países “de mayoría no europea”

En una dura diatriba sobre las políticas migratorias y la supuesta censura en la Unión Europea (UE), el Gobierno de Trump hace eco de las teorías de la ultraderecha y advierte del posible “fin de la civilización” europea dentro de dos décadas o menos.

El documento considera que a largo plazo varios miembros de la Otan se convertirán en países “de mayoría no europea”, lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la Alianza y mantener las relaciones actuales con Estados Unidos.