El Kremlin elogia la mediación de Trump mientras el presidente checo lo acusa de favorecer a Rusia

Petr Pavel, presidente de la República Checa, considera que Trump frustró la posibilidad de una tregua al permitir la llegada de diésel ruso a los mercados internacionales.

Petr Pavel considera un error levantar las sanciones al diésel ruso, mientras La Habana rechaza las acusaciones de EE UU sobre la participación de cubanos en la guerra de Ucrania

Moscú/Praga/La Habana/El Kremlin alabó este jueves a Estados Unidos por sus esfuerzos mediadores en Ucrania y criticó a los países europeos por "no hacer nada" para contribuir al arreglo pacífico del conflicto. Las declaraciones contrastan con las del presidente de la República Checa, Petr Pavel, quien considera que Donald Trump frustró la posibilidad de una tregua al permitir la llegada de diésel ruso a los mercados internacionales.

"La Administración estadounidense hace mucho para contribuir a un arreglo pacífico. Las capitales europeas no hacen nada", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria. Por el contrario, añadió, los europeos "hacen mucho para provocar la continuación de las acciones militares". Peskov subrayó que no había escuchado "ni una sola declaración" sobre la intención de los europeos de optar por un diálogo "que tenga en cuenta los intereses legítimos de seguridad de Rusia".

Pavel, de visita oficial en Alemania, afirmó que la tregua entre Rusia y Ucrania estuvo "bastante cerca", hasta que Trump levantó las sanciones al diésel ruso, según informó este jueves el diario eslovaco Pravda, que reprodujo sus declaraciones a medios del grupo Axel Springer.

Petr Pavel afirmó que la tregua entre Rusia y Ucrania estuvo "bastante cerca", hasta que Trump levantó las sanciones al diésel ruso

"Todavía no sé si podemos calificarlo de traición, pero yo diría que es un error", declaró Pavel, para quien el acuerdo sobre el diésel va claramente en contra de los intereses de Europa.

"Rusia está aprovechando esta situación para aliviar la presión, y le sirve como una especie de impulso moral", afirmó.

Tras reunirse en Alemania con el canciller Friedrich Merz, Pavel declaró que no comparte la postura de algunos países europeos de que dejar de ayudar a Ucrania reduciría las tensiones con Rusia y sus ataques híbridos, según la agencia checa CTK.

"Al contrario, sostengo que ocurriría lo opuesto, ya que esto envalentonaría a Rusia", señaló.

Pavel considera que Trump no percibe la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania "como una lucha entre la democracia y la autocracia", sino que la interpreta "a través del prisma de la prosperidad económica de Estados Unidos".

Peskov se negó a desvelar en detalle el contenido de las consultas entre Vladímir Putin y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Por su parte, Peskov se negó a desvelar en detalle el contenido de las consultas mantenidas el miércoles en San Petersburgo por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Cualquier clase de diplomacia del megáfono sólo puede perjudicar" al proceso, señaló.

El portavoz negó que Putin hubiera entregado alguna contrapropuesta al enviado estadounidense y que Moscú hubiera tomado una decisión definitiva sobre los integrantes de la delegación que participará en la próxima ronda de negociaciones tripartitas, cuya reanudación el líder ruso prometió para noviembre.

El Kremlin subrayó la víspera que Putin estudiaría las propuestas consensuadas por Estados Unidos con los europeos y ucranianos en Oslo, algo que confirmó este jueves el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov.

"Espero que los ucranianos hagan lo mismo", apuntó Riabkov, quien expresó su confianza en que Washington comunique la postura rusa a quienes "siguen sin estar dispuestos a avanzar por la vía del arreglo" y mantienen la ilusión de imponer a Moscú posiciones "inaceptables".

Peskov aseguró además que no hay novedades sobre los planes para una cumbre tripartita en noviembre entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, vista con recelo por Kiev y Bruselas.

Todavía no se ha tomado una decisión sobre la posible participación de Putin en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Florida

En cuanto a la posible participación de Putin en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Florida, indicó que todavía no se ha tomado una decisión. "Existe una invitación. Se estudiará a la vista de todas las circunstancias", afirmó.

La prensa estadounidense informó de que Trump desearía que Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaran un acuerdo de paz a finales de este año, en el marco de dicha cumbre.

"Estuve hablando con Vladímir Putin sobre cómo resolver su guerra con Ucrania y creo que nos estamos acercando a una solución. De hecho, tal vez sea el momento en que más cerca hemos estado", dijo el miércoles Trump.

Zelenski, por su parte, abogó por un encuentro trilateral con Rusia y Estados Unidos "lo antes posible".

"La agenda está clara: parar la guerra, acercar más la paz y preparar, tal y como lo veo, preparar todo para un encuentro a nivel de líderes", afirmó.

En medio de los contactos diplomáticos, el Gobierno cubano rechazó el miércoles "de manera categórica" las acusaciones de Estados Unidos que lo involucran en el conflicto militar en Ucrania, por considerarlas "falsas, sin sustento ni evidencia alguna".

"Cuba no forma parte" del conflicto en Ucrania, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país", aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores

"Cuba no forma parte de este conflicto, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país", aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería sostuvo que Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y las negociaciones, "con apego al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas".

Asimismo, recalcó que "ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquiera de las partes de este conflicto, cuentan con el estímulo, el apoyo o el consentimiento de ninguna institución estatal o gubernamental cubana". Según el comunicado, "en su inmensa mayoría" fueron reclutados desde el extranjero.

La Habana afirmó que mantiene una política de "tolerancia cero" frente al mercenarismo. Como prueba, citó que desde 2023 se han investigado 17 expedientes por ese delito, con 49 imputados, de los cuales 43 fueron presentados ante los tribunales en 12 procesos, con solicitudes de penas de entre cinco y 16 años de prisión.

La Habana afirmó que mantiene una política de "tolerancia cero" frente al mercenarismo

En cinco casos, correspondientes a seis imputados, la Fiscalía decidió no ejercer la acción penal por falta de pruebas. Según el informe, se han celebrado diez juicios orales y quedan otros dos pendientes. Los acusados juzgados fueron sancionados de acuerdo con las solicitudes de la Fiscalía, añadió el comunicado.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, el Parlamento Europeo abordó este jueves la seguridad en el mar Negro tras los últimos ataques mortales frente a las costas de Bulgaria y Rumanía, así como las repetidas violaciones del espacio aéreo rumano.

En una resolución no vinculante, aprobada con 432 votos a favor, 52 en contra y 88 abstenciones, los eurodiputados condenaron los ataques contra buques civiles y responsabilizaron a Rusia de la escalada de la guerra hacia la zona occidental del mar Negro.

"La UE y sus Estados miembros deberían plantearse el despliegue de una operación naval de la UE en el mar Negro", indicó la Eurocámara en un comunicado. Añadió que la libertad de navegación y la seguridad marítima "forman parte de la protección del flanco oriental de la OTAN, la región del mar Negro y el delta del Danubio".

"La UE y sus Estados miembros deberían plantearse el despliegue de una operación naval en el mar Negro", indicó la Eurocámara en un comunicado

El texto sostiene que los últimos ataques encajan en un "claro patrón de escalada por parte de Rusia" y expresa preocupación por la "ambigua gestión de la amenaza rusa por parte del Gobierno búlgaro" y su "débil respuesta diplomática".

Los eurodiputados instaron también a la OTAN a considerar una iniciativa para el mar Negro, basándose en los debates sobre un posible Centinela del mar Negro, y reclamaron una mayor cooperación entre Bulgaria, Rumanía y Turquía.

La resolución pide asimismo apoyar a Bulgaria y Rumanía en la detección temprana de drones hostiles y reforzar la protección de las infraestructuras submarinas de telecomunicaciones, transmisión eléctrica y cables de datos mediante vigilancia marítima y mecanismos de respuesta rápida.