Zelenski estaría dispuesto a "congelar" las líneas del frente en busca de la paz con Rusia

El presidente Volodímir Zelenski pidió rumbo a las negociaciones: "No hablen de nosotros sin nosotros"

Putin acepta reanudar en noviembre las negociaciones con Ucrania y la mediación de EE UU

Washington/El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto este miércoles a acordar un alto el fuego que “congele” las actuales líneas del frente en la guerra con Rusia como un paso inicial para un definitivo freno del conflicto, aunque insistió en que buscará garantías de seguridad de EE UU y sus aliados.

Preguntado en la cadena Fox News sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75% o más de su territorio, Zelenski respondió: “Sí”.

“En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra”, afirmó.

El ucraniano insistió en que sería “un alto el fuego o detener las muertes, como lo denominó el presidente (Donald) Trump: ‘congelar y parar’”, en referencia a una propuesta del mandatario estadounidense, que busca relanzar el diálogo de paz entre Kiev y el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad”

“Por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy. Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad”, agregó Zelenski.

Sobre posibles negociaciones que no incluyan a Ucrania, en medio de propuestas de Moscú de una reunión tripartita entre Rusia, China y Estados Unidos, el presidente ucraniano advirtió que la parte ucraniana tiene que estar incluida en la conversación.

“Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros”, insistió el mandatario ucraniano.

Zelenski también agradeció el apoyo de Washington y el pueblo estadounidense y repitió que están dispuestos a buscar la paz, pero con garantías de seguridad “para no dar ninguna oportunidad a que un agresor regrese en el futuro”.

Trump volvió a insistir este martes que quiere que Zelenski llegue a un acuerdo de paz con Putin

Trump volvió a insistir este martes que quiere que Zelenski llegue a un acuerdo de paz con Putin y se quejó de que EE UU sólo ha recibido “diésel caro” a cambio de la ayuda millonaria enviada a Kiev, en medio de la agudización en las tensiones con Zelenski, con el que ha intercambiado críticas.

Horas antes, el estadounidense defendió nuevamente su decisión de aliviar sanciones a Moscú y agradeció a Putin por la liberación de un ciudadano de su país capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano.

El Kremlin hizo el anuncio al comienzo de la reunión que el mandatario ruso y el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff mantuvieron en San Petersburgo para tratar de relanzar el diálogo de paz con Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en la que el mandatario ruso, en principio, está dispuesto “a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”, dijo Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Witkoff comentó que “esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EE UU, Donald Trump”

Al respecto, añadió que Witkoff comentó que “esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EE UU, Donald Trump”.

Las negociaciones tripartitas no se celebran desde mediados de febrero debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán.

Ushakov destacó que el enviado de Trump informó al líder ruso sobre el resultado de las consultas con el presidente ucraniano y los representantes europeos en Oslo.

Destacó que Putin escuchó las “nuevas posturas e ideas” consensuadas por Kiev y los europeos en la capital noruega, “aunque, en el contexto del proceso de arreglo en Ucrania, no había muchas cosas útiles”.