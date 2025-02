El Kremlin rechaza devolver territorio a Ucrania y no espera un arreglo "fácil y rápido"

Moscú/El Kremlin rechazó hoy posibles cesiones territoriales a Ucrania tras las palabras del presidente de EE UU, Donald Trump, de que Rusia tendrá que hacer concesiones, y aseguró que Moscú no espera que el proceso de paz vaya a ser "fácil y rápido". "Los territorios que se convirtieron en entidades de la Federación Rusia, está escrito en la Constitución, son parte inalienable de nuestro país. Eso es un hecho absolutamente indiscutible y no es objeto de debate", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En la primera reunión de su gabinete tras su llegada a la Casa Blanca, Trump aseguró la víspera que el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá que hacer concesiones durante las negociaciones. Además, dijo que Washington ayudará a Kiev a "recuperar tanto (territorio) como sea posible", aunque admitió que será "complicado".

Es la primera vez que Trump habla en esos términos sobre las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, que comenzarán cuando ambos países normalicen sus relaciones diplomáticas, conversaciones cuya segunda ronda tiene lugar este jueves en Estambul.

Peskov subrayó que Trump está "dispuesto" a escuchar, lo que "es muy importante y le diferencia radicalmente de la anterior Administración en Washington"

Con todo, Peskov subrayó que Trump ha admitido públicamente que está "dispuesto" a escuchar, lo que "es muy importante y le diferencia radicalmente de la anterior Administración en Washington". "Nadie espera que las decisiones vayan a ser fáciles y rápidas, ya que el problema que tenemos entre manos es demasiado complejo y enrevesado. Pero si se mantiene la actual voluntad política de los dos países, la disposición a escucharse mutuamente, creo que podremos llevar a buen puerto este proceso", señaló.

Putin aseguró tras la primera ronda de negociaciones bilaterales la pasada semana en Riad que incrementar la confianza entre ambas potencias es fundamental para el arreglo del conflicto en Ucrania.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió en su discurso a la nación de anoche en la importancia crucial de que su país reciba garantías de seguridad de Washington en el marco del acuerdo finalizado por ambas partes para la creación, con el dinero que generen los recursos naturales ucranianos, de un fondo de inversión con propiedad mayoritaria de EE UU.

“Nuestros equipos están trabajando con Estados Unidos, estamos preparando negociaciones para este mismo viernes”, dijo Zelenski en su alocución. Agregó que el acuerdo –que según Trump se firmará mañana en Washington– supondrá más "apoyo" para el Estado y para los ucranianos.

El presidente repitió que Ucrania ha de recibir también "garantías de paz y seguridad". "Esto es clave para garantizar que Rusia no siga destruyendo la vida de otras naciones", dijo Zelenski. "Me reuniré con el presidente Trump. Para mí y para todos en el mundo es crucial que la asistencia de EE UU no se detenga. La fuerza es el principal camino para la paz", remachó.

El acuerdo anunciado ayer prevé la creación de un fondo para invertir en Ucrania con los beneficios que genere la explotación futura de la mitad de los recursos naturales con los que cuenta Ucrania. Kiev pedía que el acuerdo incluyera garantías de la continuidad del apoyo militar y de seguridad de EE UU, algo que esta versión final no incluye. Zelenski aspira a incluirlas en los pactos que se firmen para desarrollar el acuerdo base.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también dijo que es necesario contar con una garantía de seguridad de EE UU para conseguir una paz duradera en Ucrania. "Estoy considerando cómo preservamos la paz en Europa y cómo conseguimos una paz duradera en Ucrania. Y estoy absolutamente convencido de que necesitamos una paz duradera, no un alto el fuego, y para que eso suceda necesitamos garantías de seguridad", declaró Starmer a los medios a bordo del avión que lo llevó a EE UU, donde se reunirá con Trump.

Cómo será esa paz duradera es "obviamente un tema de intenso debate. Haremos nuestra parte y he sido claro en que necesitaremos algún tipo de respaldo estadounidense", agregó. "Mi preocupación es que si hay un alto el fuego sin respaldo, simplemente le dará (a Putin) la oportunidad de esperar y volver (a atacar) porque su ambición en relación con Ucrania es bastante obvia", dijo Starmer, que hace unos días se mostró a favor de enviar tropas británicas de paz si se llega a un acuerdo para poner fin al conflicto.

El primer ministro también confió en que las relaciones entre el Reino Unido y EE UU sigan "fortaleciéndose". Starmer y Trump esperan abordar la situación en Ucrania, después de que el presidente estadounidense hablase hace unos días con Putin y considerase que hay posibilidades de alcanzar la paz en Ucrania.

Ante la situación creada por la guerra, el primer ministro británico anunció esta semana que el Reino Unido aumentará del 2,3% al 2,5% del producto interior bruto (PIB) el presupuesto de defensa del país para el año 2027, a cambio de una reducción de la ayuda al desarrollo.