El Kremlin rechaza la propuesta de tregua pascual de Zelenski

Peskov afirma que el presidente ucraniano nunca propuso de manera "precisa" una tregua pascual, sino que habló de una tregua en general, algo a lo que se opone terminantemente Putin

Moscú/El Kremlin rechazó este martes la propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de declarar conjuntamente una tregua durante la Pascua ortodoxa, que se celebra el 12 de abril. "Repetimos una vez más: Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar la correspondiente decisión para que lleguemos a la paz, no a un alto el fuego", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que Ucrania "necesita desesperadamente una tregua, un alto el fuego de cualquier tipo, ya que la dinámica en el campo de batalla (...) demuestra que las tropas rusas avanzan, en algunos lugares más rápido y en otros más lento, en toda la línea del frente".

"Más tarde esa decisión tendrá que tomarla a un precio mayor. Y sobre ello ha hablado en varias ocasiones nuestro presidente", agregó.

Peskov también afirmó que Zelenski nunca propuso de manera "precisa" una tregua pascual, sino que habló de una tregua en general, algo a lo que se opone terminantemente el líder ruso, Vladímir Putin, ya que considera que Kiev la aprovecharía para rearmarse y movilizar más tropas.

"Recuerden que nosotros estamos listos para cualquier tipo de alto el fuego bueno. Alto el fuego total. Alto el fuego energético. De seguridad alimentaria, energética"

"Recuerden que nosotros estamos listos para cualquier tipo de alto el fuego bueno. Alto el fuego total. Alto el fuego energético. De seguridad alimentaria, energética. Por mar y aire…", declaró el presidente ucraniano el lunes en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp que comparte con los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania.

Zelenski dijo que transmitió esta posición a los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, con los que se reunió a finales de la semana en su gira por el Golfo Pérsico.

El mandatario ucraniano volvió a pedir que las negociaciones de paz a tres bandas con estadounidenses y rusos se reanuden lo antes posible, y explicó una vez más que el próximo encuentro en este formato –que debía haberse celebrado a principios de marzo– se sigue aplazando por la negativa de los rusos a que tenga lugar en territorio de EE UU.

En el pasado, Putin sí aceptó declarar unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas hace un año en la Pascua ortodoxa o en mayo de 2025 con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó en su momento el presidente de EE UU, Donald Trump.