Los latinos fueron los votantes que más se alejaron de los republicanos y Trump

Miami/Los latinos en Estados Unidos fueron el grupo de votantes que más se alejaron de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato después de haber apoyado de manera récord al presidente Donald Trump en 2024, coincidieron este miércoles agrupaciones civiles y análisis de medios.

Los votos hispanos se movieron 28 puntos porcentuales a favor de los demócratas en la Cámara de Representantes frente a la elección de 2024, más que ningún otro grupo étnico o racial, señaló The New York Times, mientras que el The Washington Post también reportó un desplazamiento de más de 28 puntos en los condados de mayoría latina.

Los candidatos demócratas al Congreso obtuvieron 67% del apoyo hispano, 10 puntos más que la aspirante presidencial de ese partido en 2024, Kamala Harris, mientras que 17% de los hispanos que votaron por Trump en 2024 ahora respaldaron a la oposición, según la encuesta de votantes de la organización UnidosUS.

La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63%) y a gobernadores (66%), señaló el sondeo de 3.014 votantes latinos en distritos reñidos, estados disputados para el Senado, así como Texas, Florida, Arizona, California y Michigan.

La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63%) y a gobernadores (66%), señaló el sondeo de 3.014 votantes latinos en distritos reñidos

Los hispanos hicieron una "elección histórica" con "récords en la participación de votación anticipada", dijo a EFE Lisette Orellana Engel, directora de política económica de UnidosUS, que indicó que los latinos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos de 2022 a 2026.

"Lo que vimos con este cambio en el apoyo al Partido Demócrata es que no se puede tomar por seguro el voto latino, que ellos van a responder a las campañas que no están cumpliendo sus promesas. La promesa hace dos años era que la economía iba a mejorar, pero vimos que ha empeorado", declaró la experta.

El voto latino despertó mayor interés esta elección porque Trump obtuvo casi la mitad de sus sufragios en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano.

El apoyo hispano fue decisivo en contiendas para gobernadores como Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas, los primeros de origen mexicano y latino en ambos estados, además del próximo senador texano James Talarico y más de 20 distritos del Congreso, explicó Franco Caliz-Aguilar, director de Community Change Voters.

Las primeras encuestas muestran que los "hombres latinos fueron los que más se mudaron hacia los demócratas" en todas las contiendas a nivel nacional, con un movimiento de 24 puntos, mientras que en las mujeres fue de 15, comentó Caliz-Aguilar.

El cambio fue evidente en casi todos los distritos del Congreso de la frontera de Estados Unidos con México, donde los "latinos votaron en la mayoría por los demócratas en todas esas áreas", expresó Antonio Arellano, director nacional de comunicaciones de Indivisible Project, organización progresista de campañas cívicas.

Las organizaciones coincidieron en que la elección de mitad de mandato mostró que los hispanos son el mayor grupo de votantes oscilantes, que no son fieles a ningún partido, por lo que serán clave para la elección presidencial de 2028.

"Los latinos son una comunidad muy diversa y quieren mirarse como participantes clave de esta democracia, y es importante que ahora los partidos de los dos lados se den cuenta de que no pueden ganar el futuro o la Casablanca sin el voto latino", comentó Arellano. El voto de los hispanos fue más un rechazo hacia Trump que un respaldo hacia los demócratas, advirtió Caliz-Aguilar.

"Si los demócratas se acuestan y se quedan dormidos y dicen: Bueno, tenemos el voto latino otra vez y ya todo regreso a lo normal', en el 2028 va a ser una pesadilla para ellos cuando se despierten", subrayó.

"Si los demócratas se acuestan y se quedan dormidos y dicen: Bueno, tenemos el voto latino otra vez y ya todo regreso a lo normal"

Según la encuesta de UnidosUS, sasi seis de cada 10 latinos, el 58%, mencionaron el costo de la vida y la inflación, como su mayor preocupación, más que ningún otro asunto. Incluyendo este factor, las cinco principales inquietudes mencionadas por los hispanos fueron económicas: el empleo y la economía (34%), el costo de la salud médica (30%), el precio de la gasolina (29%) y la vivienda y el alquiler (29%).

Cerca de uno de cada cuatro latinos, el 27%, enunció la política migratoria y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) como una de sus principales preocupaciones. Más de dos tercios, el 68%, reprobaron la actuación de ICE, incluyendo un 54% que la desaprobaron "fuertemente".

El 77% estuvo de acuerdo en cierta medida en que el actual sistema migratorio es "injusto" y que los "agentes de ICE violan los derechos de las personas, separan familias e, incluso, usan violencia", por lo que pidieron reemplazar el actual enfoque.

Aunque en Florida se mantuvo el apoyo a los republicanos, el gobernador Ron DeSantis ha sido el primero en calificar la derrota de su partido como "un evento cercano a la extinción" y la comparó con el impacto de un "meteorito", tras la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso y de varios estados clave.

"Esto es algo cercano a un evento de nivel de extinción para los republicanos", dijo DeSantis en una rueda de prensa desde la capital de Florida, en la que comparó el triunfo demócrata con "el impacto de un meteorito que se sintió por todo Estados Unidos: estados azules, estados rojos y todo lo que hay en medio".

DeSantis, que compitió contra Trump durante las primarias presidenciales de 2024, alabó estos resultados en el estado que gobierna desde 2018, destacando que Florida fue "el único estado que fue capaz de mantenerse firme y resistir".

"La cuestión es la siguiente: los demócratas son impopulares. Lograron ganar gracias al sentir que impera en el país actualmente. No obtuvieron un mandato para dar rienda suelta a todas sus fantasías de izquierda. Van a seguir gobernando, y ya veremos qué sucede", agregó DeSantis. Y dejó claro que, desde su perspectiva, el resultado fue "un rechazo a los republicanos en Washington" y no una opinión positiva de los demócratas.

DeSantis será reemplazado en enero por Byron Donalds, quien anoche se impuso en una apretada contienda al demócrata David Jolly. Pero a diferencia de su predecesor, Donalds no tendrá una supermayoría en ambas cámaras del Legislativo de Florida, lo que le obligará a dialogar con los demócratas si desea impulsar enmiendas constitucionales u otras medidas de gran peso.

Lo cierto es que tras las elecciones de este martes, varias figuras que salieron victoriosas, como Abdul El-Sayed y Bobby Pulido, muestran un Estados Unidos diverso, alejado de los moldes tradicionales de representación y de la imagen de país que proyecta el movimiento MAGA.

Un mes antes de las elecciones legislativas, el presidente lanzó un mensaje en un mitin en Kansas, estado en el que los demócratas arrebataron a los republicanos un escaño en el Senado por primera vez en 92 años. Allí pidió defender la "cultura, la civilización, la herencia y la religión" de Estados Unidos mediante el voto.

Varias figuras que salieron victoriosas, como Abdul El-Sayed y Bobby Pulido, muestran un Estados Unidos diverso, alejado de los moldes tradicionales de representación y de la imagen de país que proyecta el movimiento MAGA

El 25 de octubre, durante uno de sus últimos actos de campaña en Míchigan, llamó abiertamente "yihadista" a El-Sayed, sugirió falsamente que quería imponer la ley islámica y lo presentó como una amenaza para la seguridad nacional.

Sin embargo, pese al discurso nacionalista de Trump y de su movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA), los resultados electorales dejaron una representación diversa. El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios y antiguo responsable de Salud Pública de Míchigan, ganó el escaño al Senado por ese estado frente al republicano Mike Rogers. Será el primer musulmán en llegar a la Cámara Alta.

En el sur de Texas, el cantante de música tejana Bobby Pulido derrotó a la republicana Mónica De La Cruz y recuperó para los demócratas un distrito que Trump había ganado por 18 puntos en 2024. Su victoria cobra relevancia en el Valle del Río Grande, una región de mayoría latina que en 2024 giró hacia los republicanos. Nacido en Edinburg, Pulido apeló a su arraigo local y a sus más de 30 años de trayectoria en la música tejana.

En 2023, antes de las presidenciales de 2024, Trump ya había recurrido a una retórica nacionalista cuando, durante una entrevista con el comentarista Hugh Hewitt, afirmó que la inmigración estaba "envenenando la sangre de nuestro país". Tres años después, los resultados electorales también han dado espacio a figuras que rompen con esa imagen de identidad estadounidense.

La congresista demócrata Ilhan Omar, nacida en Somalia y refugiada en Estados Unidos, logró un quinto mandato por Minnesota, mientras que Sarah McBride fue reelegida en Delaware y continuará como la primera persona abiertamente trans en el Congreso.

En las gobernaciones también se registraron victorias históricas, como la de Deb Haaland, integrante de la comunidad indígena Pueblo de Laguna, que se convirtió en la primera mujer indígena elegida gobernadora en Estados Unidos, por Nuevo México.

En Minnesota, Peggy Flanagan, integrante de la nación White Earth del pueblo ojibwe, será la primera mujer indígena en llegar al Senado.

A ellas se suma Keisha Lance Bottoms, que será la primera mujer afroamericana en gobernar un estado del país, tras ganar en Georgia, y Gina Hinojosa, que se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas.