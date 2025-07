Lavrov no descarta que Corea del Norte envíe más soldados a la guerra con Ucrania

Seúl/Moscú/El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no descartó que Corea del Norte envíe más tropas para ayudar a Rusia en la guerra con Ucrania y destacó el "apoyo inequívoco" de Pyongyang a la campaña militar del Kremlin en el vecino país. "Partimos de que Corea del Norte define por sí misma la forma en que se lleva a la práctica nuestro acuerdo sobre asociación estratégica" que prevé el apoyo militar mutuo, afirmó en una rueda de prensa celebrada en la ciudad costera de Wonsan, preguntado sobre la posibilidad de una mayor participación norcoreana en Ucrania.

Señaló que Rusia no tiene motivo alguno "para rechazar la sincera manifestación de solidaridad" del líder norcoreano, Kim Jong-un. El jefe de la diplomacia rusa afirmó que durante la reunión sostenida hoy con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, Pyongyang reiteró el apoyo incondicional a Rusia en la guerra con Ucrania. "Intercambiamos posiciones sobre la situación en torno a la crisis ucraniana. Los amigos coreanos confirmaron el apoyo inequívoco de todos los objetivos de la operación militar especial y las acciones del Gobierno y el Ejército de Rusia", aseveró.

Reiteró el "sincero agradecimiento por el aporte de los militares del Ejército Popular de Corea para el exitoso fin de la operación de liberación de la región de Kursk de nazis ucranianos y mercenarios extranjeros". En particular, destacó que Rusia tiene previsto erigir un monumento en honor a los soldados norcoreanos caídos en Kursk. "Eso fue una iniciativa nuestra que contó con el apoyo de nuestros amigos coreanos. Erigiremos el monumento. Y también planificamos honrar la memoria de nuestra hermandad combativa durante la Segunda Guerra Mundial", sostuvo, al señalar su confianza en que estos proyectos se llevarán a cabo "próximamente".

También aprovechó la ocasión para comentar los esfuerzos de la Coalición de Voluntarios, concebida por el Reino Unido y Francia para apoyar a Ucrania tras un alto el fuego con la presencia de una llamada Fuerza Multinacional Ucrania (MFU). "No es algo que nos interese especialmente. Pero lamentablemente gritan mucho al respecto, así que no resulta fácil hacerse los desentendidos. Nosotros no tomamos ni tomaremos en serio y no tenemos la intención de debatir todo tipo de fantasías promovidas por quienes pretenden brillar de algún modo en la arena internacional", dijo.

Los lazos militares entre Moscú y Pyonyang se vienen estrechando después de que firmaran en 2024 un tratado de asociación estratégica que incluye una cláusula de defensa mutua. Se cree asimismo que Pyonyang ha enviado tropas, cohetes y munición para dar apoyo a la invasión rusa de Ucrania, a cambio de sistemas de armamento antiaéreos de Moscú. Las frecuentes visitas mutuas de alto nivel entre ambos países han venido alimentando las especulaciones sobre una nueva cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Kim Jong-un, tras la visita del líder del Kremlin a Corea del Norte en junio de 2024, en la que se firmó el citado acuerdo.

No obstante, el Kremlin afirmó el pasado miércoles que por el momento no se planea una nueva reunión de este tipo, según dijo el portavoz Dmitri Peskov al ser preguntado por esta posibilidad con motivo de la visita de Lavrov al Norte.