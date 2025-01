Llegan a Caracas delegaciones de Cuba y Rusia mientras Europa, EE UU y Chile rechazan la investidura de Maduro

Caracas/Cuba se ha quedado casi sola en su exaltación al madurismo, reflejada hoy en la llegada de Miguel Díaz-Canel a Caracas y una nota publicada en Granma. "A la Venezuela bolivariana llegó un centenar de cubanos: jóvenes, parlamentarios, intelectuales, deportistas, artistas, campesinos en representación de la sociedad civil, para asistir al Festival Mundial Antifascista", arranca una nota en la que se hace mención a varios funcionarios, directivos y líderes de movimientos sociales del oficialismo que están ya en en la capital venezolana para el evento, paralelo a la toma de posesión presidencial que Maduro prevé hacer este viernes, pese a no haber podido presentar en ningún momento pruebas de haber ganado las elecciones.

Poco después de las ocho de la mañana, aterrizó en Caracas el mandatario cubano, que fue recibido por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Quien no asistirá es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que envió al acto una delegación integrada por ministros y diputados, entre otros funcionarios. "Estamos orgullosos de nuestra presencia en esa Venezuela querida. Donde una delegación de 16 compañeros y compañeras, al frente de la cual va nuestro Héroe Orlando Tardencilla, Ministro y Asesor para Políticas Internacionales", informó la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo.

Sí ha llegado la representación rusa ya, que corre a cargo del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin. También, presumió la cancillería de Venezuela, delegaciones de Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada, Argelia, República Árabe Saharaui, Burkina Faso, Uganda, Serbia y Bielorrusia.

Putin felicitó a Maduro por su proclamada victoria en los comicios del 28 de julio de 2024 y lo calificó de justo ganador tras une reunión bilateral durante la cumbre del grupo BRICS en la ciudad rusa de Kazán, aunque el mandatario ruso ha delegado su reprensentación, como lo hará China.

En el resto de occidente, Maduro se ha quedado casi sin apoyos, incluyendo los que se le podían presumir hace meses. Chile, gobernada por el izquierdista Gabriel Boric, se depegó de esa lista hace meses, pero ayer jueves volvió a dejarlo claro, por si quedaban dudas. "Desde la izquierda política les digo que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura", clamó el mandatario.

"Me han informado de que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (…) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno", declaró desde la sureña ciudad de Concepción el jefe de Estado chileno.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela», subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro.

"No reconocemos el fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él", agregó el mandatario chileno.

Es la contundencia que no han dejado de reclamar los colombianos a su presidente, Gustavo Petro, que ha intentado mediar en el conflicto y ha dirigido tímidos reproches a Maduro. Su canciller fue, finalmente este jueves, el más contundente. “No fueron unas elecciones libres. Sin las actas, Colombia no reconoce los resultados electorales”, dijo Gilberto Murillo en un video enviado a la prensa en el que denunció violaciones a los derechos humanos.

Petro sí había respondido previamente a una diatriba con el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, al que se enfrentó por la detención del activista Carlos Correa, de quien el presidente colombiano es amigo.

"El Frente Democrático Popular de Venezuela no es una organización delincuencial y es movimiento fraterno del progresismo colombiano. Sus miembros están siendo detenidos", manifestó Petro en un mensaje en la red social X. El mandatario colombiano respondió así a Cabello que lo criticó por apoyar a Márquez, de quien el ministro dijo que es "parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela".

"Aquí no hay ángeles y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, (Gustavo) Petro? Defiéndelo, (…) Puede ser tu amigo, pero es un delincuente", expresó Cabello.

También la Cancillería había expresado su opinión horas antes de la marcha de la oposición este jueves. "Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos".

Más al norte, El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, reclamó este jueves que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a los que definió como "luchadores por la libertad", "no deben ser lastimados y deben seguir seguros y vivos".

"La activista venezolana por la democracia, María Corina Machado, y el presidente electo (Edmundo) González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano con cientos de miles de personas protestando contra el régimen", dijo Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

En su mensaje, el líder republicano dijo que "la gran comunidad venezolana en Estados Unidos apoya de manera abrumadora una Venezuela libre" y aseguró que en las elecciones le "brindó un fuerte respaldo".

El gesto fue agradecido por González Urrutia en X. "Gracias, Presidente electo, Trump! Los venezolanos sabemos que contamos con su determinación sobre la causa venezolana", escribió .

La oposición también ha recibido apoyo de Panamá, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Canadá y Perú, además de algunos políticos de México y Brasil, en una jornada llena de confusión en la que, finalmente, María Corina Machado habló para decir que estaba en un "lugar seguro".

"Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final", escribió la opositora en X. Machado señaló que, cuando las "fuerzas represivas del régimen" la detuvieron, un ciudadano fue "herido de bala".

"Gracias a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a cobrarla", añadió. La líder opositora había permanecido 133 días de clandestinidad y reapareció este jueves para participar en la protesta.

Tras el "anhelado" reencuentro con la gente, como lo definió Machado la noche anterior, la ex diputada fue "violentamente interceptada", según el antichavismo, que denunció disparos por parte de "efectivos del régimen" contra el grupo de motoristas que la trasladaban.

Desde entonces y por un lapso aproximado de hora y media, los simpatizantes de la oposición mayoritaria dentro y fuera de Venezuela vivieron un tenso episodio al desconocer, durante ese tiempo, dónde y cómo se encontraba Machado, a quien Human Rights Watch (HRW) dio por detenida, hasta que se reconoció la autenticidad del video en el que la opositora anunciaba su liberación.

El chavismo, sin embargo, afirmó que todo era parte una "operación psicológica" y que nadie había detenido a la opositora, acusada entre otros delitos de "traición". "Ella está loca porque nosotros la capturemos, y ese era el plan de ella: decir que fue capturada, para ver qué puede levantar", afirmó Cabello.

A pocas horas de los actos, el Parlamento Europeo también se ha pronunciado contundentemente. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, lamentó este viernes que Maduro se disponga a jurar su cargo de manera ilegítima en lugar de rendir cuentas ante la justicia.

"Devuelvan a Venezuela a su pueblo. Maduro debería estar ante la justicia y no jurando ilegítimamente. La libertad debe prevalecer. Venezuela será libre", escribió.

Ya en diciembre, la presidenta de la Eurocámara había pedido a los países de la Unión Europea que sean "más claros" en sus reacciones a la crisis en Venezuela y aseguró que mantendrá la causa de la oposición democrática de este país en la agenda de sus conversaciones con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas.

Su antecesor, Josep Borrell, también se pronunció ese viernes. "La detención violenta de la líder opositora M. C. Machado por la policía de Maduro nunca debió producirse. Celebro su posterior puesta en libertad pero lo ocurrido profundiza la espiral autoritaria y el enfrentamiento civil provocado por un régimen sin legitimidad democrática", ha escrito.

El Parlamento Europeo reconoció simbólicamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela el pasado mes de septiembre, pero los ministros de Exteriores de la UE –quienes tienen las competencias en política exterior– no han llegado a un consenso todavía más allá de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de julio del año pasado.