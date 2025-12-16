Lukashenko dice que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Maduro

Lukashenko y Maduro en una visita del venezolano a Minsk en 2017.

Minsk/ Caracas/Las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si este desea abandonar su país, afirmó este martes el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras sostener consultas este fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole.

"Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él", afirmó en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV difundida por la agencia estatal bielorrusa BELTA.

No obstante, Lukashenko, considerado el último dictador de Europa, matizó que "este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado".

"Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un 'chavista', es un tipo duro como Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos", sostuvo.

Reconoció que en los medios de prensa bielorrusos corre la voz de un supuesto acuerdo alcanzado para que Maduro se exilie en Bielorrusia. "Nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo", añadió.

Lukashenko aprovechó la ocasión para rechazar las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vinculan a Maduro con el narcotráfico y señaló que los estadounidenses "no tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así".

"Las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, (el tráfico ilegal de) las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles", alertó.

Aseveró que el problema de las drogas es global y se deben "buscar nuevos métodos" para enfrentarlo. "Hay que reflexionar y no guerrear", dijo.

El bielorruso también criticó la decisión de Estados Unidos de no reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela y advirtió que si Estados Unidos ataca a la nación caribeña, el pueblo venezolano se unirá en torno a la figura de Maduro. "Es algo que no se puede hacer en ningún caso", señaló.

El no reconocimiento de elecciones en terceros países por parte de Estados Unidos es una práctica habitual, dijo, y recordó que durante la presidencia de Joe Biden ya fue costumbre.

Hace pocos días, Colombia también se ofreció a albergar a Maduro si fuera necesario, aunque consideró que es dudoso que eligiera el país vecino llegado el caso.

En una entrevista en Radio Caracol, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, dijo: "En el momento de tensión que existe, hay que negociar, y seguramente, si Estados Unidos exige una transición o un cambio, es una cosa que ellos deben valorar". "Y si esa salida implica que (Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no", agregó

"No creo que eligiera Colombia. Pienso que elegirá un sitio más distante y más tranquilo", expuso.

La situación en el Caribe sigue en plena escalada de tensión y ayer tuvo un nuevo capítulo en el Pacífico. EE UU realizó tres ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes cerca de Colombia en el marco del operativo ‘Lanza del Sur’.

Como resultado, hubo ocho tripulantes muertos, de acuerdo con una publicación del Comando sur en su cuenta de X donde adjuntó el vídeo del operativo, ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Maduro no reacionó en su programa a este nuevo ataque, pero sí a otras cuestiones, como la incautación del Skipper que transportaba crudo venezolano a Cuba y Asia. "¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está Volker Türk? (…) ¿Dónde te escondiste?", manifestó el líder chavista, quien consideró que el sistema penal, judicial y de derechos humanos de la ONU "está cada vez peor, cada vez más cuestionado".

Maduro indicó que, el pasado martes, "unos corsarios asaltaron, con armas, un barco privado que llevaba petróleo venezolano" y la "tripulación está desaparecida".

"¿Qué hace el sistema de Naciones Unidas? Vamos a ver, por ahora no ha hecho nada. Nosotros sí tenemos que hacer y vamos a hacer mucho", subrayó. El líder chavista considera, en todo caso, que "el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas (sic) que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica".

Maduro añadió que hay movimientos sociales y sindicales, así como las iglesias cristianas, católicas de Estados Unidos y "muchos líderes políticos" que tienen "conciencia plena del valor de la paz en América y del valor de respetar a Venezuela".

En este contexto aprovechó para enviar un mensaje a los que llamó "amargados del mundo, del imperio" y continuó: "Dejen su amargura. Don’t worry, be happy (No te preocupes, sé feliz). No crazy war, no blood for oil (no a una guerra loca, no sangre por petróleo), es nuestro mensaje al querido pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica", indicó Maduro en inglés.

El líder chavista también tuvo tiempo para referirse a María Corina Machado, de quien dijo que "lo que tiene roto es el cerebro", en referencia a la fractura de vértebra que habría sufrido la ex diputada en su viaje a Oslo.

"Ella dice que tiene una vértebra rota. Lo que tiene roto es el cerebro, y el alma, porque es una demonia", afirmó

Además, habló por primera vez de la elección del chileno José Antonio Kast, a quien instó a evitar ataques contra los migrantes venezolanos. "Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. Los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", dijo.

"Deje quieto a quien quieto está", insistió Maduro al criticar el discurso de Kast sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen "derechos, y la constitución chilena se los debe garantizar". En ese contexto, el venezolano invitó a sus compatriotas "con mucho respeto" a volver al país y anunció un plan especial de apoyo.

"Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido", añadió.

Previamente, Maduro aseguró que el "nazifascismo" pretende "imponerse otra vez" en Chile. Además, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en esta jornada que el triunfo de Kast de Chile se dio por la "tibieza" con la que gobierna Gabriel Boric.