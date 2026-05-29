Lukashenko: "Estamos dispuestos a hacer todo lo posible por Cuba y todo lo que permita la situación"

En su reunión con Valdés Mesa, Lukashenko aseguró que Minsk “está al tanto” de lo que ocurre en el “país amigo”.

Salvador Valdés Mesa se reunió en Astaná con los presidentes de Kazajistán y Bielorrusia durante la cumbre de la Unión Económica Eurasiática

Astaná/El vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, se reunió este viernes en Astaná con los presidentes de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en los márgenes de la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), bloque al que La Habana asiste como país observador.

Durante el encuentro con Tokáyev, las partes abordaron el desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, informó la Presidencia kazaja en un comunicado. El mandatario explicó a Valdés Mesa los pasos que da el mayor país de Asia Central para introducir nuevas soluciones tecnológicas y se mostró dispuesto a compartir esa experiencia con Cuba.

Además, ambos dirigentes destacaron el potencial para ampliar la cooperación en sectores “prometedores” como la medicina y la industria farmacéutica. También examinaron oportunidades para profundizar los vínculos comerciales, culturales y humanitarios.

La cercanía entre Cuba y Bielorrusia no se limita al terreno comercial

En su reunión con Valdés Mesa, Lukashenko aseguró que Minsk “está al tanto” de lo que ocurre en el “país amigo”. “Estamos dispuestos a hacer todo lo posible por Cuba y todo lo que permita la situación”, dijo el mandatario bielorruso, uno de los aliados más estrechos de Moscú.

Lukashenko agregó que su país cumplirá estrictamente los acuerdos alcanzados en el marco de la UEE e invitó a La Habana a presentar “propuestas adicionales” para mejorar la cooperación bilateral, que serían consideradas por Minsk.

La cercanía entre Cuba y Bielorrusia no se limita al terreno comercial. En los últimos años, ambos países han reforzado sus contactos militares, con visitas de altos mandos de las Fuerzas Armadas cubanas a Minsk y de jefes militares bielorrusos a La Habana. En 2023, los ministros de Defensa de ambos países abordaron la cooperación militar y técnico-militar; después, la prensa bielorrusa informó del interés cubano en sistemas como los misiles Polonez-M, mientras se han documentado nuevas “negociaciones” y visitas vinculadas a equipamiento aéreo, drones de combate y defensa antiaérea.

Valdés Mesa invitó al empresariado de las naciones del bloque regional a participar en la Feria Internacional de La Habana, prevista para noviembre

Cuba y la UEE, integrada por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia, acordaron este jueves una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores económico, comercial y científico.

Entre las áreas con oportunidades de negocios en la Isla, Valdés Mesa señaló la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, la biotecnología, el turismo, la industria azucarera y la agricultura.

El vicepresidente cubano también expuso ante sus anfitriones la compleja situación que atraviesa el país, que atribuyó al “reforzamiento del bloqueo económico y petrolero de EE UU” y a las “amenazas de Washington de agresión militar contra la Isla”.

Además, invitó al empresariado de las naciones del bloque regional a participar en la Feria Internacional de La Habana, prevista para noviembre, donde podrían concretarse nuevos negocios.