Lula confiesa que se "asustó" con la amenaza de Maduro sobre "un baño de sangre" si pierde

Brasilia/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó este lunes que se "asustó" cuando su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, dijo que si pierde las elecciones del domingo en su país, habrá "un baño de sangre".

"Me asusté con esa declaración", dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, en la que reveló que conversó dos veces con Maduro para advertirle que "si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático".

Lula agregó que, en democracia, "el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre", y que "Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones".

Según el mandatario brasileño, las elecciones del domingo serán "la única oportunidad" para que Venezuela "vuelva a la normalidad" y que el país se reintegre a la comunidad regional e internacional.

"Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va"

"Eso es lo que deseo para Venezuela y para toda Suramérica", añadió.

También informó que, además de los dos observadores que enviará la justicia electoral de Brasil, ha decidido que además viaje a Venezuela su excanciller y actual asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, quien estará presente en las elecciones del domingo.

Lula ha abogado en todo momento por unas elecciones dentro de lo consensuado en los Acuerdos de Barbados, con plena participación de la oposición y con resultados reconocidos por todos.

También ha defendido una amplia presencia de observadores internacionales y expresado su "preocupación" por el veto a la opositora María Corina Machado, luego sustituida como candidata por el ex diplomático Edmundo González Urrutia, a quien las encuestas sitúan como favorito para las elecciones del domingo.

González Urrutia valoró "gratamente" que el brasileño haya decidido enviar a su ex ministro de Relaciones Exteriores

Por su parte, González Urrutia agradeció al mandatario brasileño su respaldo a un "proceso electoral pacífico". "Agradecemos las palabras del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en respaldo a un proceso electoral pacífico y ampliamente respetado en Venezuela", dijo en X el exembajador, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición antichavista.

Asimismo, valoró "gratamente" que el brasileño haya decidido enviar a su ex ministro de Relaciones Exteriores y actual asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, "para observar el proceso del próximo domingo".

"El mundo nos observa y acompaña", añadió el candidato, que lidera la intención de voto, según la mayoría de las encuestas, y que se enfrentará a nueve contendientes, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, quien busca una segunda reelección.

En la misma comparecencia ante medios internacionales, Lula también reveló que su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, no le atiende el teléfono desde que el papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo en ese país.

"Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso", dijo Lula en relación al religioso Rolando Álvarez, encarcelado por su oposición al Gobierno nicaragüense.

"Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo"

"Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él", agregó.

Lula lamentó que eso ocurra con "un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a (Anastasio) Somoza" y dijo que hoy no sabe si esa revolución fue "porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo".

El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo país "haya una alternancia en el poder", porque es "lo más sano" para una democracia.

Según Lula, "cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es que comienza a nacer el espíritu del dictador".