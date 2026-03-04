Lula defiende a Cuba frente a EE UU: "Está pasando hambre" por el "bloqueo"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, junto a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe este miércoles, en Brasilia.

El presidente brasileño se refirió a la Isla en la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Brasilia/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles a Cuba y dijo que su población "está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso" a lo básico, en medio del bloqueo petrolero del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla.

"Cuba no está pasando hambre porque no sabe producir o no sabe construir su energía. Cuba está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso a las cosas que todo el mundo debería tener derecho", afirmó el líder progresista en la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Brasilia.

Lula puso como ejemplo la situación de Cuba y de Haití al criticar a los líderes mundiales por no priorizar el combate al hambre y dedicarse a aumentar sus presupuestos en defensa.

"Supongamos que no se cuida a Cuba por persecución ideológica: 'No vamos a ayudar a Cuba porque es un país comunista'; entonces ayuda a Haití, que está desolado, que pasa tanta hambre como Cuba y que está siendo dominado por pandillas", dijo Lula ante representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Cuba atraviesa una grave crisis de desabastecimiento de combustible, recrudecido por la presión del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, después de la intervención en Venezuela, el pasado 3 de enero, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro. Inmediatamente después, EE UU anunció el fin del suministro de petróleo del país sudamericano a la Isla.

Semanas más tarde, el 29 de enero, firmó una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la Isla era un peligro de seguridad nacional para su país. Trump instó entonces a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde".

En este contexto, Lula llamó a los países de América Latina y el Caribe a "despertar" para decir que no aceptan la "sumisión" y que quieren "de forma soberana alimentación para sus pueblos".

"Somos la única zona de paz del mundo. Brasil optó por no tener armas nucleares y está en nuestra Constitución. Esa frase de que quien quiera la paz, que se prepare para la guerra es para quien quiere hacer la guerra", expresó.

Subrayó que Latinoamérica es una región "rica", que tiene "prácticamente todo lo que la naturaleza ofrece", pero que muchas veces esos recursos son explotados por "personas que no son de aquí" para producir armas.

"Si no conseguimos exterminar el hambre del planeta no es por exceso de lluvias o sol, es por exceso de irresponsabilidad y falta de compromiso (...) El hambre tiene que ser tratada como una cuestión prioritaria" y "solo vamos a acabar con él cuando haya determinación política", insistió.