Machado arremete contra Delcy Rodríguez desde Madrid y exige elecciones libres

Imagen de archivo de la opositora venezolana, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La opositora rechaza reunirse con el Gobierno español y declara que la presidenta encargada de Venezuela representa "el caos, la violencia y el terror"

Madrid/La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado desde Madrid que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, representa “el caos, la violencia y el terror” –en contraposición al movimiento que ella abandera– y que “quiere avanzar en paz”.

“Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz”, dijo Machado en una rueda de prensa en Madrid, ante las preguntas relacionadas con las declaraciones sobre la situación de Venezuela que han hecho algunos de los líderes internacionales presentes en el foro que se celebra este fin de semana en Barcelona.

Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, aseguró que “no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana”.

Afirmó también que la única garantía de estabilidad para Venezuela “son unas elecciones limpias y libres” que permitan avanzar en la “transición ordenada” hacia la democracia.

Machado dijo que Delcy Rodríguez representa “el caos, la violencia y el terror”, en contraposición al movimiento que ella abandera, y que “quiere avanzar en paz”

Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con líderes conservadores del Partido Popular y del ultraderechista Vox, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país.

“Venezuela será libre y pronto los llevaremos con nosotros de vuelta a casa”, dijo Machado a los “millones de venezolanos forzados a dejar su país”.

Corina Machado añadió que “lo ocurrido en Barcelona” –en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno español– “ha evidenciado por qué mi reunión [con Pedro Sánchez] no es conveniente”.

El presidente de Colombia, Gustavo Prieto, dijo en la cumbre que entre el pueblo venezolano hay “un gran temor” al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una “vendetta política”.

Por su parte, el dirigente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hicieron en Barcelona un llamamiento a la no injerencia política en Venezuela.

“Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero si providencial”, aseguró Corina Machado en la rueda de prensa en Madrid.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral y dan prioridad a la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era “perentorio” definir una fecha sobre comicios en el país.