María Corina Machado niega que Zapatero mediara o hiciera nada por la transición de Venezuela

"El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que la ha perseguido y la sigue persiguiendo", asevera el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo

Madrid/La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, negó este viernes en Madrid que el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero haya mediado con "nadie" o que haya viajado a Caracas "en favor de la transición de la democracia". Así lo ha dicho en entrevistas en Atresplayer y Tele 5, en las que ha desmentido que el ex mandatario socialista haya mediado entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que ella representa.

"Yo nunca en mi vida he hablado con Rodríguez Zapatero", espetó la premio Nobel de la Paz respecto a las supuestas reuniones que ha tenido el expresidente en Caracas, sobre las cuales dijo que, sin saber su contenido, puede asegurar que "no han sido en favor de la transición a la democracia en Venezuela".

Al hilo, catalogó de "muy poco transparente y poco conveniente" la manera en la que Zapatero ha gestionado la liberación de los presos políticos. "La historia juzgará, porque todo se va a saber", deslizó.

Donald Trump es "el único líder del mundo que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos para avanzar en la libertad de Venezuela"

Interpelada por su relación con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y una posible reunión con Moncloa durante su gira europea, insistió en que ese encuentro no está previsto, puesto que todo lo que ella hace es "siempre priorizando la causa y que agregue el máximo mayor valor" a su lucha por la democracia.

Por ese lado, también criticó la petición del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, de retirar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela, asegurando que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, empieza a permitir la apertura por las presiones internacionales, por lo que quitar penalizaciones sería "un gran error".

No obstante, agradeció a España la forma con la que ha recibido a los venezolanos exiliados y por hacerles sentir "integrados, queridos y respetados".

En otro orden de cosas, Machado ratificó su decisión de otorgar el premio Nobel de la paz que recibió el pasado mes de diciembre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque es "el único líder del mundo que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos para avanzar en la libertad de Venezuela".

Además, aseveró que la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero de 2026 es algo que el pueblo venezolano siempre agradecerá: "Es algo que los venezolanos siempre reconoceremos".

En este sentido, preguntada ahora por la presidencia de Delcy Rodríguez y la velocidad a la que se está llevando a cabo el cambio de régimen, dijo que "los criminales" solo piensan en "cómo quedarse un día más" en el palacio de Miraflores.

Pidió mayor celeridad en el proceso de democratización puesto que su país vive una "urgencia ética" en la que "cada día que pasa son vidas que tienen daños irreversibles"

"Ellos están acatando todo lo que se les impone desde Washington, no por convicción, no es porque ahora tienen conciencia de los crímenes que han cometido, sino por supervivencia", declaró respecto al cambio de conducta de la presidenta encargada de Venezuela y su equipo de Gobierno.

De esta manera, también ha incidido en la importancia de programar unos comicios generales con los que "expresar la soberanía popular", aunque ha recordado que su candidatura ganó "por una paliza" en las elecciones de 2024 y nunca fue investida.

Así como sostiene que ella representa a "un gobierno electo", considera que "para facilitar la transición" que ha planificado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, debe aceptar una repetición electoral cuyos resultados espera que "se respeten".

Ahora bien, pidió mayor celeridad en el proceso de democratización puesto que su país vive una "urgencia ética" en la que "cada día que pasa son vidas que tienen daños irreversibles".

Por eso, urge a liberar a los 485 presos políticos y policiales que aún quedan encarcelados y el "desmontaje de los centros de tortura". Finalmente, alertó de que tanto la presencia de "fuerzas del mal" como Hezbolá, Hamas y regímenes como el ruso o el iraní en el país sudamericano, como de la falta de Estado de Derecho, todavía evitan que los inversores activen la industria petrolífera del país.

"El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas"

Por otra parte, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, trasladó su respaldo a Machado, tras ser recibida este viernes con una fuerte ovación por la cúpula nacional de la oposición en su sede de la calle Génova, y ha defendido el apoyo de su partido a la causa que enarbola.

"El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que la ha perseguido y la sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", exclamó el líder del PP durante su intervención junto a la opositora, en referencia a la llegada de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto madrileño en 2020, donde fue recibida por el ex ministro –hoy juzgado por corrupción– José Luis Ábalos.

Feijóo también reclamó que no debe haber matices entre "democracia y dictadura, libertad o represión", y ha apelado a una transición en Venezuela, en la que se acabe el "miedo" y "puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantías", "con un calendario explícito" y "cuanto antes". El presidente del PP se ha felicitado, no obstante, con que la transición en Venezuela se haya iniciado, y porque "los presos políticos, algunos de ellos, vuelven a abrazar a los suyos y a la libertad", si bien ha recordado que este periodo hacia la democracia "no está terminado" y "no será completo" hasta que "no queden presos políticos" y regrese Corina Machado a su país.

Asimismo, reivindicó para María Corina "la legitimidad moral del pueblo venezolano" y le dio las gracias por ser "una de las grandes voces de la libertad y de la democracia en todo el mundo". Dicho esto, ha alabado la trayectoria de la opositora, un "ejemplo de coherencia, pero también de determinación", que ha defendido "en las circunstancias más difíciles y con valores que van más allá de las ideologías concretas".

"Los derechos humanos no son negociables. No dependen del contexto ni de la geografía, ni de la conveniencia de cada momento"

"Esos valores son patrimonio de las sociedades abiertas: la libertad, la dignidad humana, el Estado de Derecho, la paz civil. Y eso merece el mayor reconocimiento", dijo el líder del PP, que destacó que, tanto ella como el opositor venezolano Edmundo González, son un ejemplo por defender estos principios "con una convicción inquebrantable" y con el "coste" que eso les ha provocado.

En este contexto, Feijóo reclam que España "no puede mirar para otro lado" con Venezuela por la historia y lengua que comparten y por los venezolanos que están en nuestro país. "A los autócratas no se les complace, se les combate con la verdad, con el coraje y con la democracia. Los derechos humanos no son negociables. No dependen del contexto ni de la geografía, ni de la conveniencia de cada momento", enfatizó.

Machado, por su parte, ha señalado que Venezuela se enfrenta ahora al "reto mayor", que es terminar de concretar el desplazamiento del régimen chavista que derrotaron "espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente", instando al mundo a que también luche por la libertad, "más que nunca".

La líder opositora ha sido recibida con una fuerte ovación en la puerta de la sede del PP en Madrid, donde le esperaban distintos cargos de la dirección nacional y el propio Feijóo, que ha trasladado a María Corina el agradecimiento por su valentía, entre gritos de "libertad". También ha sido recibida por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Barcelona con motivo de las cumbres con líderes progresistas.