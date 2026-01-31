Machado cuestiona el liderazgo de Delcy Rodríguez para encabezar una transición en Venezuela

Cartagena de Indias (Colombia)/La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que Delcy Rodríguez es “incapaz” de generar la confianza y la estabilidad necesarias para encabezar una transición política en Venezuela, al considerar que ha sido corresponsable de la crisis que atraviesa el país desde hace más de dos décadas. Sus declaraciones se produjeron durante su participación, vía teleconferencia, en el Hay Festival de Cartagena de Indias, donde intervino en la charla Hablemos de Venezuela y en una conversación con el periodista Michael Stott.

“No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe”, sostuvo Machado, al referirse a Rodríguez, designada como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas. Según la dirigente opositora, Rodríguez carece de capacidad para liderar políticas de seguridad, militares o de cualquier otra naturaleza que permitan una transición real.

Machado insistió en que una eventual salida política a la crisis venezolana no puede limitarse a medidas paliativas frente a la emergencia humanitaria, sino que debe apuntar a una transformación estructural que permita reconstruir las instituciones republicanas, devastadas, según dijo, por más de veinte años de deterioro. “No estamos pidiendo respuestas temporales, sino soluciones de fondo”, afirmó.

La dirigente describió la situación del país como “absolutamente insostenible” y alertó sobre el agravamiento diario de la crisis humanitaria, en particular para los sectores más vulnerables. Señaló que cada día que pasa hay niños que cruzan el umbral del daño irreparable en su desarrollo físico y que cientos de presos políticos pasan una noche más en condiciones de oscuridad, frío, soledad o terror.

“Sabemos que estamos en un camino incontenible hacia la democracia y el reencuentro”

En ese contexto, Machado sostuvo que los acontecimientos políticos se han acelerado en los últimos días y horas, y vinculó ese proceso a la presión internacional, en especial de Estados Unidos. Citó como ejemplo la ley de amnistía general para liberar a presos políticos, propuesta recientemente por Rodríguez, que calificó como resultado de una “presión real” ejercida desde Washington.

Pese a la complejidad del momento, la opositora aseguró que Venezuela avanza de manera “irreversible” hacia la democracia. A su juicio, el país atraviesa un punto de inflexión histórico tras la captura de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante la justicia estadounidense. “Sabemos que estamos en un camino incontenible hacia la democracia y el reencuentro”, dijo, al subrayar que la oposición nunca había estado en una posición de fuerza como la actual.

Aunque el chavismo sigue gobernando, ahora bajo una presidencia encargada, Machado consideró que el cambio total llegará y que los venezolanos están “escribiendo una nueva historia” basada en una transición ordenada y cívica. Reconoció el apoyo “indispensable” del Gobierno de Estados Unidos en los hechos recientes, pero advirtió que la sociedad venezolana no permitirá que se le imponga una transición “a medias”. “Queremos la libertad toda, plena, completa para todos los venezolanos”, enfatizó.

La líder opositora admitió que desmontar la estructura de poder vigente es un proceso complejo y que existe angustia en la población, pero afirmó que también hay conciencia de avance y de que llegará el momento en que el pueblo haga valer el mandato popular expresado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado la oposición reclama como propio.

El momento actual marca un parteaguas no solo para Venezuela, sino también para la región

En el plano económico, Machado aseguró que Venezuela tiene la capacidad de financiar su propia recuperación y convertirse nuevamente en un país de oportunidades, siempre que se desmantelen las estructuras criminales que, según afirmó, sostienen economías ilícitas. “Podemos financiar y abordar los costos que implica una reconstrucción”, señaló, pero condicionó ese proceso a la aplicación efectiva de la ley y al corte de los flujos financieros ilegales.

Indicó que esos recursos provienen del narcotráfico, el contrabando de oro y el tráfico de personas, y advirtió que mientras esas economías sigan operando no será posible una recuperación sostenible. Sus declaraciones se producen mientras el Gobierno encabezado por Rodríguez impulsa medidas para reactivar la economía, como una reforma de la Ley de Hidrocarburos, la reapertura de conexiones aéreas y gestiones con Estados Unidos para aliviar sanciones vinculadas al sector energético.

Machado destacó además el papel de la migración venezolana como un activo clave para el futuro del país y de la región, en especial para Colombia, que acoge a más de 2,8 millones de migrantes. Afirmó que muchos de los venezolanos formados en el exterior podrán regresar con nuevas capacidades para contribuir a la reconstrucción nacional y expresó su aspiración de que cerca de ocho millones de ciudadanos que salieron del país puedan volver de manera voluntaria en un escenario de recuperación económica y democrática.

Para la dirigente opositora, el momento actual marca un parteaguas no solo para Venezuela, sino también para la región, y aunque anticipó un tramo final “desafiante, complejo y delicado”, reiteró que el destino es una Venezuela democrática.