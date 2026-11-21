"Esta no es una iniciativa de grupos, es una conversación horizontal entre vecinos, amigos, familias, donde todas las opiniones cuentan", declaró Machado.

El mecanismo, llamado Punto de Acuerdo, tiene como objetivo debatir y generar un acuerdo en varios temas como salud, educación, petróleo y elecciones, para una transición política

Caracas/La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, convocó este viernes a los ciudadanos a reunirse en pequeños grupos, tanto dentro como fuera del país, para empezar a debatir sobre diversas áreas y construir un "gran acuerdo" sobre el futuro de la nación caribeña.

"La transición a la democracia en Venezuela la estamos diseñando entre millones de ciudadanos que estamos dentro y fuera de nuestro país", señaló Machado en un video publicado en redes sociales.

"La transición a la democracia en Venezuela la estamos diseñando entre millones de ciudadanos que estamos dentro y fuera de nuestro país", señaló Machado

El mecanismo, llamado Punto de Acuerdo, tiene como objetivo debatir y generar un acuerdo en varios temas como salud, educación, petróleo y elecciones, para una transición política y la "recuperación" de Venezuela.

"Esta no es una iniciativa de grupos, es una conversación horizontal entre vecinos, amigos, familias, donde todas las opiniones cuentan", añadió.

Por su parte, Fabio Valentini, dirigente del partido Vente Venezuela –liderado por Machado–, explicó en un video publicado en redes sociales que el objetivo es reunir pequeños grupos de hasta 30 personas, que pueden ser familias, vecinos o, incluso, amigos del gimnasio, para debatir estos temas.

Los que quieran liderar este proceso en pequeñas asambleas podrán registrarse en una página web a partir del 22 de noviembre, donde también se tendrán que descargar todas las ideas a discutir.

A partir del próximo 26 de noviembre todos los grupos tendrán que reunirse de manera presencial, tanto dentro como fuera del país, para comenzar el debate político

Valentini señaló que a partir del próximo 26 de noviembre todos los grupos tendrán que reunirse de manera presencial, tanto dentro como fuera del país, para comenzar el debate político.

Machado también emplazó recientemente a una "inmensa peregrinación" el próximo 5 de diciembre en Guanare, capital del estado Portuguesa (oeste), una convocatoria de la Iglesia católica hacia la basílica de la Virgen de Coromoto, patrona del país.

La exdiputada explicó que pedirán por la liberación de todos los presos políticos –más de 300, según organizaciones no gubernamentales–, por el regreso de migrantes y la reunificación de las familias y también para que el próximo año sea el "definitivo" para Venezuela.

Machado llegó a Venezuela el pasado octubre tras estar en el exterior desde diciembre de 2025, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, y luego de varios intentos frustrados que fueron denunciados por su equipo.

Desde su regreso, el 25 de octubre, la exdiputada se ha reunido con activistas opositores, familiares de presos políticos, estudiantes universitarios y afectados por el devastador doble terremoto del pasado junio, entre otros.

Machado afirmó recientemente que la transición política es "irreversible" y que espera que el proceso de diálogo entre el chavismo y el grupo opositor encabezado por Dinorah Figuera tenga éxito y cumpla con su objetivo: una convocatoria electoral.