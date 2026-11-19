Fotografía de archivo de la líder opositora y premio Nobel de la paz María Corina Machado, en Caracas (Venezuela).

La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado ha mantenido un perfil moderado desde su regreso a Venezuela, una estrategia, según expertos consultados por EFE, acertada para dosificar las expectativas, ante el camino que abre el proceso de negociación de la oposición con el chavismo.

Recientemente, Machado convocó a los venezolanos a una "inmensa peregrinación" el próximo 5 de diciembre en Guanare, capital del estado Portuguesa (oeste), una convocatoria de la Iglesia católica hacia la basílica de la Virgen de Coromoto, patrona del país.

Es la primera convocatoria masiva que hace la ex diputada tras su regreso al país hace casi un mes, donde miles de personas espontáneamente salieron a las calles para recibirla.

Pero hasta ahora, Machado ha dado prioridad a los eventos privados: se ha reunido con familiares de presos políticos, víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos, miembros de su partido, Vente Venezuela, así como de la coalición opositora que la apoya, la Plataforma Unitaria Democrática.

"Dosifica las expectativas y creo que también está haciendo énfasis en medir el carácter orgánico de sus respaldos"

Machado ha dosificado sus apariciones públicas, lo que a juicio del politólogo Piero Trepiccione es lo más acertado para atender lo que ha estado marcando la agenda pública del país, como el proceso de negociación. "Dosifica las expectativas y creo que también está haciendo énfasis en medir el carácter orgánico de sus respaldos", señala a EFE.

A su juicio, la ex diputada también evalúa cómo están articulados esos niveles de respaldo popular que "aparecen reflejados en la mayoría de encuestas de opinión pública".

Su estrategia, prosigue Trepiccione, pasa por propulsar una "gran amalgama" de articulación entre todos los factores políticos ciudadanos. "Para impulsar una especie de meta movimiento que impulse esos grandes cambios que están sembrados en la esperanza colectiva de los venezolanos", subraya.

La apuesta de Machado es poder ser la candidata presidencial de una oposición unificada, aunque por el momento pesa sobre ella una inhabilitación política ordenada por la Contraloría General, que le impidió ser candidata en 2024 y que es una cuestión que está en debate en la mesa de diálogos entre exdiputados de la Asamblea de 2015 y el chavismo.

Una mesa de diálogo a la que no fue invitada y en la que pese a su regreso, Machado sigue sin participar de forma directa, aunque ha reiterado en diversas oportunidades no obstaculizará el proceso y dice que apuesta por su éxito.

En el inicio del cuarto ciclo de diálogo, que está por finalizar, la jefa negociadora por la oposición, Dinorah Figuera, prometió "dar la cara" por Venezuela

El chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo desde agosto, impulsado por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la reforma de marcos jurídicos y legales que ayuden en el proceso de renovación de las instituciones de Venezuela y así sentar las bases para unas elecciones presidenciales transparentes.

En el inicio del cuarto ciclo de diálogo, que está por finalizar, la jefa negociadora por la oposición, Dinorah Figuera, prometió "dar la cara" por Venezuela y trabajar por que el país "finalmente tenga una democracia plena". Asimismo, habló de incorporar el "tema del Consejo Nacional Electoral", sin dar más detalles al respecto.

En una de las pocas apariciones públicas de estas semanas, Machado dio su primera entrevista en el país a la emisora Radio Rumbos, fundada en 1949 y con alcance nacional a través de la frecuencia AM, una situación inédita para la dirigente política que estuvo excluida de los medios tradicionales –tanto privados como estatales– en los últimos años.

En enero de 2024, meses antes de las elecciones presidenciales de julio, la exdiputada denunció que tenía entre cuatro y diez años sin ser entrevistada por distintos medios de comunicación, como los privados Venevisión, Televen y Unión Radio, el circuito radial más grande del país, por lo que aspiraba en ese momento a que esa situación cambiara.

Trepiccione sostuvo que la entrevista en Radio Rumbos –escuchada por la clase popular– tras su regreso marcó un punto de inflexión, entre lo que se vivió en el pasado, especialmente luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Ese anuncio fue rechazado por la oposición mayoritaria y miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, dejando un saldo de 2.400 detenidos, de acuerdo a cifras oficiales, lo que posteriormente le obligó a pasar a la clandestinidad para evitar ser detenida por las autoridades hasta su salida en diciembre de 2025 a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

"Es importante que ella comience a aparecer en algunos espacios de medios de comunicación, no saturando o sobresaturando su imagen, pero sí mostrando líneas narrativas y de conexión con las expectativas ciudadanas", añade el politólogo.

Meda fue parte de un grupo de opositores que estuvieron asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024 hasta mayo del año pasado

Por otra parte, la opositora venezolana Magalli Meda, estrecha colaboradora de Machado, regresó al país después de 18 meses en el exilio, informó este jueves el partido Vente Venezuela (VV).

Meda fue parte de un grupo de opositores que estuvieron asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024 hasta mayo del año pasado, cuando Washington informó de que se encontraban a salvo en territorio estadounidense gracias a una "operación precisa" que logró su "exitoso rescate".

La dirigente opositora fue recibida por miembros de VV, el partido de Machado, en el aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas y que opera en unas terminales temporales luego de los daños causados por los terremotos de junio en sus instalaciones.

A su llegada, la activista afirmó que hoy los venezolanos están "más unidos que nunca en recuperar la república, en recuperar la confianza y en trabajar juntos para reconstruir" al país, según un vídeo compartido por VV en X.

Además, aseguró que la nación suramericana "cambió para siempre" y que están "listos para cobrar la libertad". En ese sentido, hizo un llamado a "meter el acelerador" al proceso hacia la transición para "concretar la fecha" de unas elecciones presidenciales.

Machado, por su parte, publicó una fotografía de la activista junto a miembros del partido y escribió: "Bienvenida a casa, querida Magalli Meda". La activista, quien se asiló en la embajada argentina tras una orden de detención en su contra, había denunciado después de su salida del país, en mayo de 2025, un allanamiento de su vivienda en Caracas.

Esta semana, además de Meda, también han retornado al país Carlos Blanco, miembro del equipo de estrategia de Machado, tras ocho años fuera del país, y el coordinador de VV en el estado Aragua, Fernando Marcano, tras "dos años de exilio forzado por la persecución del régimen", según escribió el partido en X.