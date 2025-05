Macron evoca sanciones "mucho más duras" a Rusia si no acepta una tregua

París/El presidente francés, Emmanuel Macron, evocó este sábado la posibilidad de imponer sanciones "mucho más duras" a Rusia si ese país rechaza una tregua de 30 días en Ucrania para lanzar unas negociaciones de paz. "El primer objetivo es conseguir esta paz, incluso precaria, de 30 días, que permitiría lanzar unas discusiones para una paz duradera", afirmó Macron en unas declaraciones al canal francés TF1 en el tren que le llevaba esta madrugada a Kiev.

Añadió que, "si Rusia no se compromete" con esa tregua de 30 días y el inicio de negociaciones, "hay que poder adoptar sanciones suplementarias que sean mucho más duras para la economía rusa y que de alguna manera sean disuasivas", algo que debería ocurrir "en los próximos días".

Macron llegó hoy a la capital ucraniana junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, y los primeros ministros británico y polaco, Keir Starmer y Donald Tusk respectivamente, para participar en una cumbre con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El dirigente francés no quiso entrar en detalles sobre la fuerza de mantenimiento de la paz que París y Londres preparan para el caso de que haya un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Aseguró que no se trata de desplegar grandes cantidades de tropas, sino de "mostrar nuestra solidaridad" en las cuestiones estratégicas.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, acusó este sábado Putin, de esconderse tras "cortinas de humo" como el alto el fuego de 72 horas que decretó para celebrar el 80 aniversario de la II Guerra Mundial, y dijo que no debe poner condiciones para una tregua de 30 días.

"Si va en serio con la paz tiene la oportunidad de demostrarlo ahora, extendiendo la pausa del Día de la Victoria a un alto el fuego completo e incondicional de 30 días, con negociaciones que sigan inmediatamente", dijo Starmer en Kiev.

El líder británico compareció ante la prensa junto a los líderes de Francia, Alemania, Polonia y Ucrania para instar a Putin a detener la violencia durante un mes. "No más 'si' o 'peros'. No más condiciones y retrasos. Putin no necesitó condiciones cuando quiso un alto el fuego para celebrar un desfile. Y no las necesita ahora", señaló, en referencia a las celebraciones por el Día de la Victoria en Moscú.

A juicio de Starmer, en lugar de paz el presidente ruso "ofrece retrasos y cortinas de humo, como el actual alto el fuego de 72 horas". Al igual que sus socios europeos, el británico amenazó con que "responderán" si Putin rechaza el alto el fuego que, junto a EE UU, le están ofreciendo.

"Trabajando con el presidente (Donald) Trump, con nuestros socios, aumentaremos las sanciones y nuestra ayuda militar para la defensa de Ucrania para presionar a Rusia a la mesa de negociaciones", agregó.

Starmer reveló igualmente que, con objeto de impulsar la economía ucraniana, expertos británicos están llevando a cabo trabajo sobre el terreno para que se retomen los vuelos a Ucrania una vez se establezca un alto el fuego.

"Tomará un tiempo, pero será un gran momento para reconectar la economía ucraniana, impulsar la confianza de los inversores y ayudar a reunir a las familias separadas por la guerra", añadió.