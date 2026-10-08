Maduro y Cilia Flores serán acusados de presuntas torturas a estadounidenses, según CNN

Fogel se reunió con el canciller venezolano, Félix Plasencia, para "potenciar oportunidades de mercado para ambos países", informó en su cuenta de X la embajada, sin dar más detalles al respecto.

La petrolera estadounidense Pcec invertirá 3.500 millones para reactivar pozos en Venezuela, mientras el subsecretario de Comercio de EE UU visita Caracas para explorar "oportunidades de mercado"

Los Ángeles / Caracas/El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela, según avanzó este miércoles en exclusiva la cadena CNN.

Según CNN, que cita varias personas familiarizadas con la investigación, se espera que Maduro y Flores sean acusados por los fiscales de Nueva York de torturar a ciudadanos de Estados Unidos que estuvieron en cárceles venezolanas.

Los nuevos cargos se sumarían a los de conspiración para importar cocaína a EE UU y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en su caso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Maduro está acusado por narcoterrorismo.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron a la cadena que la nueva acusación podría basarse en la detención ilegal, según el Gobierno de Estados Unidos, de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas mientras Maduro ocupaba el poder.

Una de las fuentes señaló que esta imputación se podría extender también a otras personas, también acusadas de torturar a ciudadanos estadounidenses.

Sus abogados alegan que la ex primera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión

El anuncio de los nuevos cargos se podría hacer público este mismo jueves, agrega la cadena. Ese día, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tiene previsto celebrar una audiencia por la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la ex primera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Maduro y Flores se encuentran arrestados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn donde fueron trasladados el pasado mes de enero tras ser detenidos por las fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial en Caracas y ambos se han declarado no culpables de todos los cargos que pesan contra ellos.

Mientras, las relaciones económicas entre Venezuela y EE UU siguen estrechándose bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. La compañía estadounidense Pacific Coast Energy Company (Pcec) anunció este miércoles una serie de acuerdos estratégicos con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para la reactivación y el desarrollo de yacimientos petrolíferos de los bloques Delta y Cabimas, por unos 3.500 millones de inversión total.

La empresa energética, basada en California, explicó en un comunicado que asumió la operación de los yacimientos en el tercer trimestre de 2026 y espera duplicar la producción de petróleo en un plazo de seis meses, partiendo de una base de 19.300 barriles por día (bpd) .

El programa de desarrollo prevé alcanzar una producción máxima de entre 150.000 y 160.000 bpd durante más de 10 años. Pcec subrayó que ha alcanzado varios "hitos" en la industria petrolera en Venezuela con la reactivación de más de 50 pozos.

Asimismo, incorporó cuatro equipos de perforación (partiendo de cero) para iniciar un programa de reactivación de 900 pozos en Cabimas, ubicado en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, dentro de la cuenca del Lago de Maracaibo, una de las zonas petroleras tradicionales del país.

Además, la compañía comenzó a sustituir las bombas electrosumergibles (ESP) en 37 pozos de Delta. La primera se entregó menos de 30 días después del inicio de las operaciones, marcando la primera unidad nueva adquirida para el bloque en ocho años.

"La temprana inversión de capital, la experiencia en gestión y los conocimientos técnicos aportados por Pcec para la reactivación de estos activos de crudo pesado ya están dando resultados que superan las expectativas"

"La temprana inversión de capital, la experiencia en gestión y los conocimientos técnicos aportados por Pcec para la reactivación de estos activos de crudo pesado ya están dando resultados que superan las expectativas", afirmó en un comunicado Klaus Hasbo, director ejecutivo de Pcec.

Destacó que la compañía ha comenzado a rehabilitar yacimientos energéticos que llevaban "mucho tiempo" inactivos en Delta y Cabimas.

"Agradecemos al equipo de Pdvsa su colaboración y nos entusiasma contribuir a la recuperación económica de Venezuela. Esperamos mantener una asociación larga y productiva que mejore el bienestar de todos los venezolanos", añadió.

La llegada de la compañía estadounidense, que cuenta entre sus dueños al multimillonario Alshair Fiyaz, a Venezuela se da tras las negociaciones del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez con Washington para explotar yacimientos de petróleo y minería.

Los activos de los yacimientos habían estado vinculados a empresas privadas venezolanas: Petrodelta, participada por una sociedad de la familia Cisneros, en el caso de Delta, y Suelopetrol, en el caso de Cabimas.

En agosto pasado, Suelopetrol solicitó asistencia al Gobierno español tras enterarse, a través de la prensa, de las gestiones para adjudicar los campos Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra a Pcec, y advirtió que recurriría a mecanismos de protección internacional si tal adjudicación llegara a concretarse.

El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos David L. Fogel se encuentra en Caracas para explorar el intercambio comercial y las oportunidades de mercado bilaterales, informó este miércoles la embajada del país norteamericano en Venezuela.

Fogel se reunió con el canciller venezolano, Félix Plasencia, para "potenciar oportunidades de mercado para ambos países", informó en su cuenta de X la embajada, sin dar más detalles al respecto.

"Estas iniciativas consolidan la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases", subrayó la legación estadounidense en referencia a la estabilización, recuperación y transición democrática establecida por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio para el país suramericano.

Plasencia confirmó la reunión y, a través de un mensaje en X, señaló que conversaron sobre las "grandes potencialidades de crecimiento" de la relación comercial entre ambos países. El canciller reiteró el compromiso de Venezuela de profundizar los lazos económicos y comerciales con Estados Unidos.

Fogel también visitó el Hospital Doctor José María Vargas, en el oeste de Caracas, para conocer los nuevos equipos médicos de la empresa Phillips y su aliado estratégico Meditron, de acuerdo a la embajada.

"El proyecto incluye equipos tomógrafos, sistemas de ultrasonido y tecnologías avanzadas de diagnóstico y tratamiento", señaló.

Igualmente, la delegación sostuvo que los equipos contribuirán a fortalecer la prestación de servicios de salud y ampliar el acceso a una atención de calidad en Venezuela.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó por segunda vez a Venezuela el pasado septiembre participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

En febrero, cuando Wright viajó por primera vez a Venezuela, él y la presidenta encargada Delcy Rodríguez apostaron por la superación de las diferencias entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado.