Maduro confirma un contacto cordial con Trump y recibe otro vuelo de migrantes en plenas tensiones

Los 570 venezolanos que retornaron fueron recibidos por una delegación del Gobierno encabezada por el canciller, Yván Gil.

Caracas/El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles haber conversado recientemente con su par de EE UU, Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de este país en el Caribe y la crisis de la conectividad aérea en la nación petrolera, lo que no impidió la llegada de migrantes en un avión procedente de suelo estadounidense durante la jornada.

Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente", lo que sería el domingo 23 de noviembre, aunque no especificó la fecha.

Si bien no dio detalles de lo discutido, el líder del chavismo aseguró que la conversación fue "cordial" y se desarrolló "en un tono de respeto", por lo que dijo esperar que esto represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019. Trump ya había confirmado, el pasado domingo, la conversación, de la que no quiso dar detalles.

Maduro, recordando su época de canciller, explicó que hasta ahora no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den"

Maduro, recordando su época de canciller, explicó que hasta ahora no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".

Además, insistió en que el camino entre su país y EE UU debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo".

Por su parte, Trump dijo este miércoles que las operaciones militares en torno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra Maduro y, durante una conferencia de prensa, insistió en que "pronto" podrían comenzar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

Según el Pentágono, EE UU ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones a las que vincula con el narcotráfico, en los que han muerto al menos 82 personas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

A pesar de las crecientes tensiones, ambas Administraciones se coordinaron para que Venezuela recibiera este miércoles a 266 deportados en un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines desde Phoenix, Arizona.

Se trata, según el Ejecutivo chavista, del vuelo número 76 en lo que va de año procedente de EE UU, tras un acuerdo migratorio suscrito en enero pasado.

Desde entonces, 14.407 migrantes han retornado a Venezuela desde la nación norteamericana, lo que representa el 78% del total de repatriados este año, el resto desde otros países, según cifras oficiales.

Antes de la llegada del avión estadounidense, Venezuela recibió un grupo de 304 migrantes desde México, en un vuelo operado por la aerolínea estatal Conviasa.

Antes de la llegada del avión estadounidense, Venezuela recibió un grupo de 304 migrantes desde México, en un vuelo operado por la aerolínea estatal Conviasa

Estos 570 venezolanos que, en total, retornaron durante la jornada al país suramericano fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por una delegación del Gobierno encabezada por el canciller, Yván Gil, quien aseguró que su país sigue "en paz" y "ejerciendo la soberanía de su espacio aéreo".

Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos tras una advertencia de EE UU sobre "extremar la precaución" al sobrevolar el país petrolero y el sur del Caribe, al considerar que la zona vive "una situación potencialmente peligrosa". Ante la ola de cancelaciones, Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales.

Este miércoles se sumó una de las pocas compañías que había mantenido su programación, la panameña Copa Airlines, que suspende de manera temporal sus vuelos desde y hacia Caracas "debido a intermitencias en una de las señales de navegación"..

"Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional— hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025", informó en un breve comunicado.

Copa Airlines indicó que se mantendrán "evaluando la situación" y compartirán "nueva información en las próximas 24 horas".

El sábado, Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado". Sin embargo, Gil aseveró este miércoles que "no hay fuerza" que "le quite la soberanía" a Venezuela de su espacio aéreo y afirmó que las operaciones en el principal aeropuerto continúan con "normalidad", recibiendo, dijo, aerolíneas de países como Colombia y Panamá.

Además, el jefe de la diplomacia de Caracas expresó que se demuestra "al mundo, una vez más, la fortaleza del Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro".

"Los repatriados siguen llegando, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, el presidente Nicolás Maduro Moros está en Miraflores", agregó.

La tensión entre Washington y Caracas ha venido en ascenso tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

En este contexto, las autoridades venezolanas afirmaron este miércoles que se han incautado 65,5 toneladas de drogas desde principios de 2025

En este contexto, las autoridades venezolanas afirmaron este miércoles que se han incautado 65,5 toneladas de drogas desde principios de 2025.

En total, han sido incautados 65.530 kilos de diferentes drogas desde principios de año, entre ellos 289 de marihuana en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) el 23 de noviembre, y otros 138 kilos la semana pasada en Lara (oeste), según Diosdado Cabello.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo señaló que la semana pasada también hubo una incautación de 90 kilos de marihuana en el estado Falcón (oeste) y de otros 71 kilos en la región oriental de Monagas, donde las autoridades también decomisaron 2,2 de cocaína.

Además, Cabello afirmó que 418 aeronaves vinculadas a actividades ilícitas han sido neutralizadas por la fuerza aérea desde el año 2012, cuando se aprobó la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.