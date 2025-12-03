Más escoltas cubanos, cambio diario de cama y de móvil, así se protege Maduro

El líder chavista baila, canta y aparenta tranquilidad ante un posible ataque de precisión del aparato militar de EE UU desplegado frente a las costas de Venezuela

Madrid/El ambiente de tensión se ha apoderado de Miraflores en los últimos meses, pero Nicolás Maduro aún cree que puede aguantar. Para ello ha reforzado la seguridad con ayuda de su comitiva militar cubana y ha incluido prácticas de despiste, como el cambio de dormitorio y teléfonos.

Es lo que siete personas del entorno del líder chavista han contado a Anatoly Kurmanaev, corresponsal de The New York Times actualmente en Berlín pero que ha sido reportero en Venezuela –y otros países latinoamericanos– desde 2013. El periodista, que conoce bien el círculo de poder de Caracas, explica que los militares y el personal de seguridad de Maduro intenta protegerlo, sobre todo, de un ataque de precisión contra su integridad, pero también de una posible traición de los suyos.

Kurmanaev afirma que todos los consultados hablaron bajo condición de anonimato, bien por temor, bien por falta de autorización. Además, precisa que el Ministerio de Comunicación venezolano no ha querido responder a preguntas al respecto.

Los guardaespaldas cubanos de Maduro están aún más presentes que en el pasado, de acuerdo con estas fuentes, que también afirman que hay más oficiales de contrainteligencia de la Isla asignados al Ejército venezolano.

Mientras tanto, la consigna es aparentar tranquilidad, como reflejan los numerosos videos del chavista en público, ya sea bailando, bromeando, o pidiendo paz –llegó a cantar Imagine, de John Lennon, hace dos semanas en Caracas– en inglés. El líder del Ejecutivo es un activo usuario de TikTok, donde tiene casi cuatro millones de seguidores siguiendo sus andanzas.

The New York Times recuerda que desde principios de año la Administración de Donald Trump ha hablado con Maduro para buscar una salida a cambio de que abandone el poder, que mantiene a pesar de haber perdido las elecciones de julio de 2024 e incumplir los acuerdos con la oposición y los observadores internacionales, incluyendo el principal: mostrar las actas de las votaciones.

Tras el fracaso de esas conversaciones, durante el primer semestre del año, EE UU ha cambiado a una estrategia beligerante, a través de una presión militar en el Caribe que incluye un despliegue inédito de buques de guerra y preparación de instalaciones. Además, la Casa Blanca presiona aduciendo unas conexiones con el narcotráfico que, según Kurmanaev no son tanto de Maduro como de algunos de sus altos cargos.

El reportero explica cómo tras la muerte del carismático Hugo Chávez –cuando él llegó a Caracas como corresponsal– nadie en Miraflores apreciaba especialmente a su sucesor, desprovisto del encanto populista con que el fallecido líder mantenía a su lado a la población y los militares. Kurmanaev afirma que en 2013, desde la oposición a la prensa y su círculo cercano consideraban que Maduro no tardaría en dejar el poder, tan pronto como en pocas semanas.

“Su estilo de comunicación rígido y su origen civil, afirmaron, lo convertían en un mal sucesor de Chávez”, agrega. Maduro ha tenido que emplear otras armas para aferrarse al poder, entre ellas la “represión letal, la política clientelista, el desprecio por las leyes y una comprensión innata de la esencia misma del poder, una cualidad que incluso sus adversarios han llegado a reconocer a regañadientes”.

Andrés Izarra, ex alto funcionario del Gobierno de Chávez y ex ministro también de Maduro antes de romper con Miraflores y exiliarse, lo tilda de “operador político compulsivo”. De acuerdo con el retrato que dibuja de la nota, su experiencia en el sindicato de transporte público de Caracas – antes que presidente fue conductor de autobús– le ha dado experiencia negociadora y dotes para forjar alianzas basadas en intereses comunes, pero en la peor de las versiones. “Juega con las duras reglas de la política callejera y de la política sindical corrupta: reglas similares a las de una mafia”, afirma Izarra.

Al no contar con el afecto inicial de los militares, Maduro ha ido cambiando favores económicos por apoyo, entregando a los generales desde minas de oro a petróleo, pasando por empresas y –aquí lo más delicado– tolerar las actividades de narcotráfico que algunos oficiales realizan. El artículo sostiene, no obstante, que “no hay evidencia de que se trate de una organización criminal unificada controlada por el presidente venezolano, como afirma la Administración de Trump”.

El presidente estadounidense ha combinado la estrategia de presión militar con las conversaciones paralelas. En ellas se han colado todo tipo de propuestas, como que Maduro entregase el poder a uno de sus ministros antes de 2029, cuando termina el mandato de Trump, según afirmaron cuatro fuentes distintas al periodista. Otra de las opciones era la celebración de un referéndum revocatorio –previsto por la Constitución– en 2027, en el que Maduro –previsiblemente derrotado– entregaría el poder a su vicepresidente para que convocase elecciones. También se habló de que Venezuela cambiara de rumbo económico para comerciar y dejar entrar a EE UU como inversor.

Ninguna de las alternativas ha cuajado, a pesar de que detendrían la presión total. No obstante, Izarra afirma que la crisis no es solo hacia fuera, sino interna. “Su mayor crisis es la de legitimidad. Niegan por completo que el país los odia”, sostiene, por lo que –añade– ni la retirada de EE UU resolverá el problema.