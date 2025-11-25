Si Trump convence a Maduro de que se vaya, sus jefes cubanos lo impedirán

El influyente digital ‘Axios’ cita fuentes del entorno de la Casa Blanca y señala que los aliados del presidente venezolano podrían eliminarlo si cede a las presiones de EE UU

Caracas/El presidente de EE UU, Donald Trump, está planeando mantener una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, según informó este lunes el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la Administración estadounidense.

Según estas fuentes Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está "en fase de planificación".

"Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento", aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas.

"Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento"

Entre las cuestiones planteadas por el medio se plantea como contexto que la riqueza petrolera de Venezuela "ha ayudado a apuntalar la dictadura de Cuba, que proporciona la seguridad que ayudó a colocar a Maduro en 2013 y mantenerlo en el poder.

"Parte del desafío de persuadir a Maduro para que se vaya–dicen los funcionarios estadounidenses– es que los cubanos que lo controlan podrían ejecutarlo si cede a la presión estadounidense y renuncia".

La información llega en medio del enorme despliegue militar que EE UU mantiene en el Caribe desde este verano y de que ayer el Departamento de Estado designara como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano y que asegura que está liderada por Maduro, que afirma que la acusación es infundada.

Precisamente este lunes el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que el Cartel de los Soles es un "fetiche inventado" por los servicios de espionaje de Estados Unidos con el fin de justificar acciones violentas para derrocar el Gobierno de Venezuela.

"El Cartel de los Soles constituye un invento del Gobierno de EE UU y su secretario de Estado (Marco Rubio), con el fin de justificar acciones violentas para derrocar por la fuerza al Gobierno de Venezuela y para apoderarse del petróleo de ese país hermano", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales. A su vez, consideró que la designación es "fraudulenta, arbitraria y unilateral".

El jefe de la diplomacia cubana también sostuvo que Washington se propone "retornar a la política de las cañoneras como conducta estadounidense hacia la región". Venezuela agradeció rápidamente las palabras de apoyo desde La Habana.

Este lunes, además, varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao

Este lunes, además, varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24, que detectó el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados.

Este lunes, el jefe del Estado Mayor de EE UU, Dan Caine, visitó Puerto Rico y se reunirá el martes con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, dos de sus aliados militares en el Caribe.