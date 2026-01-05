Maduro dice que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es un prisionero de guerra

Nicolás Maduro, custodiado al ser trasladado a Nueva York, donde ha asistido este lunes a la primera vista de su juicio.

Nueva York/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este lunes en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York que sigue siendo el presidente de ese país y que se considera "un prisionero de guerra".

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", declaró Maduro preguntado en el tribunal.

El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró "no culpable, completamente inocente".

Los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud"

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó.

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".

El letrado Mark Donnelly, que representa a Flores –es cofundador de la firma Parker, Sanchez & Donnelly y ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y 8 como fiscal en un condado de Houston–, afirmó que la mujer "sufrió lesiones importantes durante sus secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

El abogado de Maduro, por su parte, es Barry Pollack, conocido por clientes como Julian Assange, a quien defendió en el caso Wikileaks. Pollack se presentó este lunes como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de EE.UU. contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado sábado en una operación nocturna en Caracas y trasladado al país.

Pollack dijo que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" pero cuestionó la "legalidad de la abducción militar" de su cliente

En esta primera audiencia, Pollack dijo que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" pero cuestionó la "legalidad de la abducción militar" de su cliente, ya que se trata del "jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio" de su cargo, según PBS.

El abogado cuenta con unas amplias credenciales detalladas en la página web de su firma, Harris, St. Laurent & Wechsler, entre ellas el acuerdo de culpabilidad de Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, y que resultó en su liberación.

Otras dos representaciones de éxito que destaca fueron las que llevaron a la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron tras el escándalo de fraude en la empresa, y de un hombre llamado Martin Tankleff, erróneamente acusado de matar a sus padres a los 17 años.

Con más de 30 años de experiencia, Pollack fue el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal y habitualmente trata casos penales de delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como civiles, incluyendo también de crimen organizado.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas y trasladado a Estados Unidos para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense.

La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. La segunda sesión del juicio tendrá lugar el próximo 17 de marzo.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria"

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país. Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria –primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo– aseguró que, en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad", no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son "rehenes" en EE UU.

Rodríguez aseveró también que no va a descansar "para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", así como para "garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política".

La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros en la víspera y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos. De igual manera, anunció en Telegram una propuesta a Washington para trabajar en una "agenda de cooperación" conjunta.

El domingo, Trump demandó a Rodríguez "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro.