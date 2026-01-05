Delcy Rodríguez invita a Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”

Rodríguez preside su primer consejo de ministros en ausencia de Maduro, aunque con su imagen y la de su esposa detrás.

Caracas/ Washington/La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha tenido una ceremonia pública para jurar su cargo como presidenta encargada, pero así firma un comunicado publicado por Telegram y difundido por todas las redes sociales en las que tiene presencia para declarar su intención de dar prioridad "hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela".

Rodríguez, a quien correspondía oficialmente y en ausencia de Nicolás Maduro quedar al frente del país, encabezó este domingo su primer consejo de ministros en el que creó una comisión para gestionar la liberación del hasta ahora líder del chavismo y ahora encarcelado en EE UU, país al que tendió una mano para abordar una "agenda de cooperación".

En el comunicado, la vicepresidenta hace una "invitación al Gobierno de los EE UU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esta es la Venezuela en la que creo y a la que he dedicado mi vida. Sueño con una Venezuela donde todos los buenos venezolanos puedan unirse. Venezuela tiene derecho a la paz, el desarrollo, la soberanía y un futuro", añadió.

En una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al término del consejo de ministros, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez aseguró que Rodríguez, creó una instancia de "alto nivel" para la liberación de la pareja presidencial.

La instancia estará presidida por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es el jefe de la delegación del Gobierno venezolano para el diálogo con Estados Unidos, e integrada por el canciller venezolano, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental para la repatriación de migrantes 'Gran Misión Vuelta a la Patria', Camila Fabri, y el propio ministro de Comunicación.

Según Ñáñez, Rodríguez también visitó a los heridos del ataque sufrido en la víspera, a quienes calificó como "jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender" la "soberanía", la "integridad" y a Maduro.

"Queremos, finalmente, certificar que a esta hora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de Gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad", añadió el ministro al concluir el encuentro.

En el Consejo de ministros también participaron, entre otros, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos, aunque The New York Times las estima en 80, además de media docena de soldados estadounidenses heridos. Oficialmente, se sabe que hay 32 son militares cubanos fallecidos, confirmados por el Gobierno de la Isla.

Este domingo, Donald Trump demandó a Rodríguez "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", a la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".

Trump reiteró que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por "narcoterrorismo" a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas, responde a una nueva de intervención en Latinoamérica que bautizó como ‘Doctrina Donroe’, parafraseando la antigua Doctrina Monroe. "El hemisferio (occidental) es nuestro", dijo.

Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde estuvo las dos últimas semanas, a Washington. El republicano aseguró que tanto la misión ‘Resolución Absoluta’, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su ‘doctrina Donroe’ persiguen "la paz en el mundo".

El presidente estadounidense subrayó que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que ayer golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda.

Al ser preguntado sobre si en la actual situación –con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando– ese segundo ataque está descartado. Trump fue tajante: "No, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque".

También volvió a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ya que dijo que le sonaba "bien" la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Maduro.

Trump aseguró que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y añadió que está "gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

También volvió a hablar sobre las ofertas para enviar al Ejército estadounidense a México a combatir los narcotraficantes de ese país, un tema, que según sus palabras, le ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que repitió que "es una persona estupenda" pero que "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", afirmó.

Trump aseguró que "cada vez" que ha hablado con Sheinbaum ha ofrecido enviarle tropas, lo que la mandataria ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país.

Sobre Cuba, consideró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel "está a punto de caer" y que no cree que haga falta "acción alguna" por parte de su país en la Isla.

"No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense.

Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump volvió a dar respuestas controversiales.

"No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida", le espetó a una periodista. "¿Qué significa eso?", prosiguió la reportera. "Que nosotros estamos a cargo"

Trump ya puso en duda ayer que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país" y que miembros de su Gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, o el director de la CIA, John Ratcliffe, "gobernarán" el país suramericano por un periodo indeterminado.

Trump pareció descartar a su vez la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. "Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre", aseguró.