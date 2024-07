Maduro dice que su "victoria contundente" en las elecciones "va a asombrar al mundo entero"

Caracas/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su victoria en las elecciones del domingo, en las que buscará un tercer sexenio consecutivo, asombrará "al mundo entero", pues se tratará, según su óptica, de un triunfo "contundente". "Que se preparen en Madrid, en Washington y en Miami porque la victoria del domingo va a asombrar al mundo entero, va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela", espetó el líder chavista durante un acto de campaña en el estado de Yaracuy.

En su discurso, transmitido –como cada mitin– por el canal estatal Venezolana de Televisión, contó que recibió la llamada de un amigo de España, sin especificar su identidad, que se declaró "impresionado con la fuerza" de sus actos de campaña. "Es que este pueblo no se va a dejar robar la paz, la patria, no se va a dejar embromar por la extrema derecha. Este pueblo está decidido a vivir en paz", prosiguió el mandatario frente a la multitud, que coreaba la consigna "no volverán", dirigida a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora.

Reiteró, en el penúltimo día de campaña, que aunque la PUD –que competirá en la contienda con Edmundo González Urrutia como candidato– "quiere manchar las elecciones", el chavismo obtendrá "una victoria contundente e irreversible". En numerosas ocasiones, Maduro ha acusado a la oposición mayoritaria de supuestos planes violentos en el marco de las elecciones, señalamientos que han sido desestimados por la PUD, que se mantiene concentrada en la promoción de su candidato y sin un discurso hostil, a diferencia del mandatario, ni entrar en provocaciones.

PUD aseguró este miércoles que sus testigos para los comicios presidenciales de este domingo fueron "acreditados en su totalidad", tras haber superado "un obstáculo más" que, denunció, había puesto el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Fueron acreditados en su totalidad, y hoy nuestros testigos tendrán sus credenciales para que puedan estar presentes en el momento de la instalación de las mesas (electorales) este viernes", dijo en rueda de prensa la exdiputada Delsa Solórzano, quien precisó que faltaba un 0,5% por recibir sus credenciales.

Asimismo, indicó que "el 100% de los testigos nacionales de las organizaciones políticas" que agrupa la PUD "también han sido acreditados", por lo que, señaló, el domingo habrá "un ejército de hombres y mujeres acreditados en todo el país" para vigilar la transparencia del proceso.

Este martes, Solórzano, junto a los antichavistas Juan Carlos Caldera, dirigente del partido Primero Justicia, y Perkins Rocha, asesor de campaña de la PUD, había denunciado "trabas" en el sistema del CNE para la acreditación masiva de los testigos. Entonces, la exdiputada, a través de un video compartido en X, dijo que el ente electoral había implementado "distintos mecanismos" en el sistema automatizado para ralentizar la acreditación, y explicó que "acreditar uno por uno a los testigos" de la PUD, conforme al enorme volumen, "es prácticamente imposible".

Luego de ser revertida la invitación a una misión de observación de la Unión Europea (UE), la PUD considera que el peso de la vigilancia del proceso recayó completamente sobre los testigos, por lo que ha dedicado meses de trabajo a la preparación de estos ciudadanos que custodiarán el normal desarrollo de la jornada dentro de los centros.