Maduro responde a Lula: "El que se asustó, que se tome una manzanilla"

Caracas/Sin mencionarlo directamente, Nicolás Maduro respondido con sarcasmo este miércoles a Luiz Inácio Lula da Silva, quien el lunes dijo ante la prensa que se asustó cuando el venezolano dijo que si pierde las elecciones del domingo habrá “un baño de sangre”.

“Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. En Venezuela van a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta, aquí no viene (Javier) Milei”, dijo el mandatario en un acto de campaña transmitido por el canal estatal VTV.

Lula, quien no ha ocultado en los últimos meses sus diferencias con el mandatario venezolano, agregó que, en democracia, “el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre”, y que “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones”.

En una entrevista con corresponsales extranjeros, en la que reveló que conversó dos veces con Maduro para advertirle de que “si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático”, agregó que la frase de Maduro lo alarmó.

El chavista, que reitera que continuará al frente del poder, sostuvo que ha “salvado” a Venezuela de una “guerra civil” varias veces, sin detallar en qué momentos y circunstancias.

“Yo dije que si, negado y trasmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y no es que lo digo inventando, es que ya vivimos un baño de sangre, el 27 y 28 de febrero (de 1989, en referencia al conocido ‘Caracazo’)”, añadió.

Brasil enviará a Venezuela dos observadores de la Justicia electoral para los comicios presidenciales, así como el ex canciller y actual asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim.

En medio de las expectativas de una victoria de la oposición que prevén los sondeos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló en nombre de las Fuerzas Armadas (FANB) y aseguró que defenderán la Constitución y la soberanía popular en los comicios presidenciales del 28 de julio, algo que, aseguró, siempre ha hecho la institución militar.

“A los politiqueros del teclado, a los encuestócratas y demás intrigantes que se preguntan: ¿Qué va a hacer la FANB el 28 de julio? A ellos les respondemos que haremos lo que siempre hemos hecho: defender la Constitución y la soberanía popular. No se equivoquen”, indicó Padrino López en la red social X.

El ministro, a través de un video que acompañó la publicación, añadió que los militares esperarán la decisión de los venezolanos que será anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El que ganó a montarse encima de su proyecto de Gobierno y el que perdió que se vaya, a descansar. Eso es todo”, sostuvo.

Padrino López criticó que “factores extremistas de la oposición” pretenden llevar a la FANB a “viejos esquemas que obedecían al imperialismo”.

El pasado 21 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que cuenta con el apoyo de la FANB y sus miembros de cara a las presidenciales, en las que busca la reelección.

“Tengo la experiencia, estoy preparado, tengo a este pueblo hermoso y valiente, tengo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los militares, tengo el apoyo de la unión cívico-militar-policial, soy Nicolás Maduro Moros y ganaré las elecciones presidenciales el próximo domingo, 28 de julio”, expresó en el estado Barinas (oeste).

La líder opositora María Corina Machado dijo este martes que las amenazas de Maduro "ya no asustan a nadie".

"Para que aquí haya una guerra tiene que haber enemigos y aquí no hay enemigos, nosotros hemos logrado unir al país en un movimiento de redención para la liberación (...) y esas amenazas, que yo no sé a quién creen que van a asustar, ya no asustan a nadie", dijo la antichavista durante una rueda de prensa en Maracaibo, capital de Zulia.

La ex diputada, que apoya la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia aseguró que con esta campaña han logrado sumar a antiguos simpatizantes del chavismo.

"Personas que simpatizaron con el chavismo se nos acercan y los recibimos con brazos abiertos. Lo nuestro es un movimiento para lograr la transformación de Venezuela en paz, en orden, con justicia y con respeto", sostuvo.

Además, cree que la Fuerza Armada, a la que Maduro insiste en calificar de chavista, "es la ultima institución que le gustaría un conflicto" en el país.

"La Fuerza Armada no quiere disparar unos contra otros o contra el pueblo de Venezuela, y tienen hoy claro que quien representa la estabilidad y la paz es el Gobierno de Edmundo González, un Gobierno de transición estable y organizado", añadió.

De acuerdo con el artículo 328 de la Constitución, la Fuerza Armada “constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política”; y señala que, en el “cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

El pasado 5 de julio, González Urrutia prometió modernizar a la FANB, así como hacer cumplir las aspiraciones profesionales de los militares venezolanos.

“Soldados de la Fuerza Armada venezolana por esa razón el pueblo venezolano les pide hacer respetar los resultados de su decisión electoral (…) el pueblo venezolano cuenta con que su institución militar respete y haga respetar su voluntad soberana el próximo 28 de julio”, señaló en un comunicado.