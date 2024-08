Maduro dirige un “narcoestado” y es difícil que entregue el poder, según el Nobel de la Paz Óscar Arias

San José / Ciudad de Panamá/Nicolás Maduro “dirige un narcoestado”, una “dictadura”, y es difícil que entregue el poder, declaró este viernes el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Según el político, entrevistado por EFE, lo que sucede en Venezuela es algo que no le sorprende. “Los dictadores no saben cómo apartarse de la silla presidencial”, denunció.

El Premio Nobel de la Paz 1987 aseguró que las elecciones del pasado 28 de julio fueron "una farsa" en las que Maduro "se robó" el triunfo. "El pueblo venezolano se merece que se le entregue el Gobierno al triunfador pero, lamentablemente, soy muy escéptico. No es fácil para un narcoestado, sabiendo que se van a podrir en un calabozo, entregar el poder", dijo Arias.

"Lamentablemente lo que va a suceder con seis años más de Maduro es que ese pueblo, ya miserable, padeciendo hambre, cada vez se va a empobrecer más. Es imposible, con esa ideología que tienen los chavistas, poder sacar (adelante a) ese país, pensar en inversión extranjera, en inversión doméstica, en que puedan diversificar la economía, terminar con la inflación", aseveró.

Arias, de 83 años de edad, lamentó que México, Colombia y Brasil no hayan sido tan tajantes a la hora de referirse a las elecciones de Venezuela, aunque matizó que puede ser comprensible si su intención es ser mediadores. "Yo creí que México, Colombia y Brasil iban a decirle a Maduro: 'tu elección fue un robo, te robaste la elección del pueblo venezolano irrespetando la voluntad de ese pueblo expresada en las urnas, cometiste un fraude que no se puede esconder', pero me equivoqué, no hicieron eso. Entiendo que si el papel es mediar no tienen que ser tan tajantes", manifestó.

Arias aseguró que, de antemano, todas las encuestas daban como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder María Corina Machado, en un contexto en el que hay "un descontento muy grande" con el Gobierno de Maduro y el chavismo, en general. "Los gobernantes de Venezuela, (Hugo) Chávez y Maduro han hecho mucho daño. En Venezuela matar a una persona se llama homicidio, pero matar de hambre a todo un pueblo se llama chavismo y eso es lo que ha sucedido. La mejor muestra es que han salido (emigrado) más de 7 millones de venezolanos", expresó.

El Gobierno de Venezuela, por su parte, sigue atacando a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) por varios frentes, para intentar desacreditarla. El Ejecutivo volvió a insistir este jueves frente a varios embajadores que las actas electorales divulgadas por la oposición son falsas y pretenden "desconocer los resultados" de las elecciones presidenciales.

Asimismo, la Fiscalía de Venezuela ha iniciado procesos penales contra los líderes de la oposición por difundir los resultados en su página web, demostrando que fue González Urrutia quien venció en las presidenciales.

La comunidad internacional también ha intentado por varios medios negociar una salida del chavismo. Además de las conversaciones que mantienen Colombia, México y Brasil con Venezuela, y las garantías que ha ofrecido Estados Unidos, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró este viernes que estaría dispuesto a dar asilo político a Maduro.

"Si esa es la cuota de aporte para salir de esto que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor (Maduro) y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, sin ninguna duda", señaló Mulino en una entrevista a CNN, en la que mantuvo su postura de ofrecer ese asilo con el fin de ser un facilitador a la crisis.

El mandatario tampoco descartó la opción de ofrecer asilo político a otros miembros del chavismo, en caso de ser necesario. "En lo que Panamá pueda cooperar (lo hará). Y si esa es la cuota de cooperación (extender el asilo) que tenemos que hacer, yo lo haría", añadió el mandatario panameño, que ha sido un férreo crítico de los comicios venezolanos.

Mulino "transmitió" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mediante la Cancillería, la disposición de Panamá "para ser el puente” hacia un tercer país, pues, añadió, no cree "que (Maduro) se pueda quedar en Panamá", ya que eso le "costaría muchísimo venderlo a la población, pero no es la primera vez que Panamá ayuda a una crisis de esta naturaleza".

Mulino señaló en varias ocasiones durante la entrevista que "no es la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos en huida" y que "ha habido otros mandatarios que han caído por aquí, con la idea de Panamá de aportar una solución de los problemas políticos internos".

El jefe de Estado recordó los casos del ex presidente argentino Juan Domingo Perón en 1956, el de Guatemala Jorge Serrano Elías (1990-1993) y el ex general golpista haitiano Raoul Cedrás (1991-1994), a los que el país otorgó asilo.

Panamá fue uno de los países que reconoció a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, tras considerar fraudulentas las elecciones. Ambos países suspendieron las relaciones diplomáticas y cerraron el espacio aéreo.