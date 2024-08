Maduro prohíbe X durante 10 días y llama a crear "nuevas redes sociales, venezolanas"

El mandatario no da señales de querer ceder ante la insistencia de Brasil, Colombia y México para que se divulguen las actas electorales

Madrid/Caracas/Brasil, Colombia y México, erigidos en mediadores para una solución a la actual crisis en Venezuela, insisten en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no del Tribunal Supremo (TS), a donde supuestamente fueron enviados según el presidente, Nicolás Maduro.

En un comunicado hecho público este jueves y firmado en Bogotá, los cancilleres de los tres países dijeron que “consideran fundamental” la presentación por parte del CNE de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio “desglosados por mesa de votación”.

También dicen que tomaron “nota” de que el Supremo venezolano inició un proceso en torno a la votación, pero consideran que es el Consejo Nacional Electoral el “órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”.

Los tres ministros de Exteriores, que expresaron haber recibido un mandato de los jefes de Estado de sus países respectivos para seguir dialogando sobre la situación de Venezuela, reafirmaron la conveniencia de que el Gobierno de Nicolás Maduro permita la verificación imparcial de los resultados electorales.

Ante la incertidumbre existente en el país y la violencia, pidieron "cautela y moderación"

Ante la incertidumbre existente en el país y la violencia generada por algunas manifestaciones, pidieron “cautela y moderación” a todas las partes y expresaron su disposición a promover un diálogo entre Gobierno y oposición que permita que la crisis sea superada por los propios venezolanos.

Los ministros “reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley”, según el texto, que supone el segundo comunicado conjunto de esos tres Gobiernos dirigidos por la izquierda y aliados del régimen chavista. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de Estados Unidos.

De acuerdo con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el respeto a los derechos humanos tiene que prevalecer en cualquier circunstancia.

Los ministros reiteraron que mantendrán sus “conversaciones a alto nivel”, pero con pleno respeto a la soberanía y la voluntad del pueblo venezolano, ya que confían en que la solución a la actual situación surja en Venezuela: “En ese sentido, reiteran su disposición a apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de entendimientos que contribuyan a la estabilidad política y a la democracia en el país”.

Pocas horas antes de la divulgación del comunicado sobre la crisis poselectoral de Venezuela tras la proclamada reelección de Maduro, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo ver una “luz de esperanza” en la gestión realizada por los tres países.

Murillo afirmó que los tres países han hablado con el Gobierno venezolano y con las "distintas oposiciones"

Murillo afirmó que los tres países han hablado con el Gobierno venezolano y con las “distintas oposiciones”.

Aunque no faltan analistas que ven en la postura de Brasil, Colombia y México una manera de ganar tiempo para anular las elecciones y que el chavismo, sin Maduro, se perpetúe en el poder, Machado dijo confiar en que, con el apoyo los tres países, puedan “establecerse unos términos de una negociación clara, firme y efectiva” para una transición del poder en Venezuela.

Por su parte, Jennie Lincoln, jefa de la misión del prestigioso Centro Carter, invitado por el régimen de Maduro como observador de las presidenciales, aseveró que no existe evidencia de que se registrara algún ataque informático al sistema del CNE, como ha insistido el chavismo.

En una entrevista concedida a la agencia France Presse, citada por el medio digital Tal Cual, Lincoln señaló que el Centro Carter analizó “los números disponibles junto a otras organizaciones y universidades” y que estos confirman a Edmundo González Urrutia como el ganador “con más del 60% de los votos”.

Además, insistió en que durante los comicios, la irregularidad más grande que se registró fue la falta de transparencia por parte del CNE, por no presentar las actas de votación.

Durante los comicios, la irregularidad más grande que se registró fue la falta de transparencia por parte del CNE

Cuando se reunió con el presidente del Consejo Electoral, Elvis Amoroso, recordó en la misma entrevista, este le dijo que publicaría los datos “mesa por mesa” en la página web y que incluso entregaría “un CD” a los partidos cuando se anunciara el primer boletín. “Es una promesa que nunca cumplió”, denunció.

Contra Lincoln arremetió el canciller venezolano, Yván Gil, en unas palabras publicadas en X y recogidas diligentemente por el diario Granma. “Todo el trabajo y prestigio que construyó el presidente Jimmy Carter es lanzado a la basura por esta asalariada del Departamento de Estado”, expresó Gil, quien añadió, sin aportar ninguna prueba, que Lincoln “miente descaradamente”.

Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa en su cruzada personal contra Elon Musk, al que acusa de estar detrás de un “golpe de Estado cibernético” en su contra. Este jueves, el mandatario ordenó sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días, para “hacer respetar las leyes”.

“Fuera X por 10 días de Venezuela, para que presenten recaudos y para establecer la medida administrativa definitiva, pero ya basta, ya basta de tratar de sembrar la violencia, el odio, de tratar de atacar a Venezuela desde el exterior”, dijo Maduro durante un mitin.

"Tenemos que derrotar el golpe de Estado cibernético, fascista y criminal"

Ahí mismo vaticinó que “algún día, más temprano que tarde, nacerán las nuevas redes sociales, venezolanas” para liberar al país “de esa gente”, en alusión a los propietarios de plataformas como WhatsApp, Instagram y TikTok que, según el jefe de Estado, funcionan como “multiplicadores de odio”.

“Que los demás pongan su barba en remojo, pero yo no nací el día de los cobardes (...) tenemos que derrotar el golpe de Estado cibernético, fascista y criminal”, insistió.

La crisis abierta tras su autoproclamación como mandatario reelecto, que dio lugar a numerosas protestas en el país y una consecuente represión, acarrea 24 muertos, según la ONG Provea, y más de 2.400 detenidos, de acuerdo con el reporte actualizado este jueves por el oficialismo.

Dos de los más recientes apresados son los opositores Américo de Grazia, en Caracas, y Williams Dávila, en Los Palos Grandes, Chacao. La hija de De Grazia, María, denunció que su padre se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido como El Helicoide, luego de 24 horas sin saber de su paradero. “No sabemos qué cargos se le imputan. No tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen”, escribió a través de Instagram.

En cuanto a Dávila, fue llevado a la fuerza por “desconocidos que llevaban armas de fuego”. “Personas armadas, sin uniforme o identificación de cuerpo policial o militar, en dos motocicletas y una camioneta sin placa, apresaron al compañero Williams Dávila, cerca de la plaza de Los Palos Grandes, Chacao. Desconocemos su paradero y demás circunstancias de su secuestro”, escribió el partido Acción Democrática en su cuenta en X.