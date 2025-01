Maduro niega que haya una crisis con Brasil y dice que solo hay "diferencias" entre las cancillerías

Caracas/Nicolás Maduro, quien juró como mandatario de Venezuela para un tercer sexenio en el poder, negó este lunes que haya una crisis con Brasil –país que no reconoce su reelección–, y dijo que solo hay "diferencias" entre las cancillerías de ambos países. "Con Brasil no ha habido crisis. No hay crisis ni habrá crisis. Sencillamente hay diferencias entre las cancillerías; diferencias con asesores, allá, aquí, y la obligación del presidente Lula y del presidente Nicolás Maduro es entendernos por nuestros países", afirmó durante una entrevista con el canal estatal Telesur.

Maduro abogó por "pasar la página" y "ver el nuevo escenario que tiene la geopolítica mundial", así como la situación de América, y "priorizar" las relaciones entre Brasil y Venezuela.

Maduro abogó por "pasar la página" y "ver el nuevo escenario que tiene la geopolítica mundial"

"Si hay diferencias de criterio, la única forma es hablar, comunicarse. Nuestro canciller tiene comunicación fluida con el canciller (de Brasil), Mauro (Vieira). Nosotros estamos destinados a entendernos por América Latina, por el Caribe, por la paz y por el desarrollo de nuestros países", indicó.

Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por el chavismo– declaró el triunfo de Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que la oposición tacha de "fraudulento", Lula ha intentado mediar en la crisis poselectoral y ha reclamado a las autoridades de Venezuela que publiquen las actas electorales, un pedido que ha sido ignorado.

Tras la investidura de Maduro el 10 de enero, Lula y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidieron al líder chavista que retome el diálogo con la oposición para que sea posible "la vuelta de la democracia y de la estabilidad" en Venezuela.

Tanto Lula como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también ha intentado mediar en la crisis poselectoral, no reconocen la victoria proclamada de Maduro en las presidenciales en tanto el CNE no presente las actas electorales de los comicios.