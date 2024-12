Maduro promete movilizaciones "impresionantes" durante su toma de posesión

Caracas/El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que habrá movilizaciones "impresionantes" durante casi toda la semana de la toma de posesión presidencial, prevista para el próximo 10 de enero, cuando asegura que acudirá al Parlamento para jurar como jefe de Estado, luego de su controvertida reelección proclamada por el organismo electoral el pasado julio. En un programa transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario anunció que "el pueblo sale a las calles a juramentarse" entre los días 8 y 12 de enero, principalmente el 10, cuando "está planteándose llenar 10 avenidas" de Caracas.

Estas movilizaciones, explicó, forman parte de un conjunto de actividades de "todas las fuerzas populares" para "la celebración de la paz y de la alegría" que se desarrollarán hasta el 4 de febrero, cuando conmemorarán los 33 años del fallido golpe de Estado de 1992 contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1993) encabezado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez.

El pasado 18 de diciembre, Maduro expresó que, junto con "millones de hombres y mujeres que estarán en las calles", jurará como mandatario reelecto en un clima de "paz y tranquilidad". El líder chavista fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganador de los comicios del 28 de julio con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, pese a que el cronograma aprobado para este proceso establecía su publicación.

Entretanto, la mayor coalición opositora –la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)– reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, según el 83,5% de las actas que asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera falsos. El opositor, asilado en España, ha insistido en que el 10 de enero estará de regreso en Caracas para tomar posesión como jefe de Estado.

El partido venezolano Primero Justicia (PJ) dijo este jueves que fortalecerá la "unidad opositora" frente a la "ilegitimidad" del mandatario Nicolás Maduro y en defensa del reclamado triunfo de González Urrutia en los comicios. En una reunión de la dirección nacional de PJ, la formación acordó "mantener la lucha por consolidar y defender el triunfo electoral del 28 de julio, fortaleciendo la unidad opositora para que se respete la voluntad del pueblo venezolano, promoviendo una agenda democrática y transparente", según un comunicado.

El partido también reiteró su rechazo al resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la convalidación de la controvertida reelección de Maduro. A 15 días de la toma de posesión presidencial, PJ reafirmó su compromiso con la "lucha por el cambio político inmediato que abra las puertas a un sistema de libertades y derechos humanos".

Por otra parte, explicó que tomó la decisión de "continuar haciendo frente a la ola de violación de derechos humanos, consecuencia del terrorismo de Estado de Nicolás Maduro Moros, respondiendo de forma inmediata a situaciones de persecución política directa o represión" contra "militantes, aliados unitarios y luchadores democráticos". Asimismo, según el comunicado, PJ seguirá exigiendo ante organismos venezolanos e internacionales la liberación de "todos los presos políticos", entre los que cuenta "decenas" de sus integrantes.

El pasado fin de semana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acompañará a Maduro en su investidura, y dijo que los soldados saben y son conscientes de "la gran responsabilidad que significa cuidar los decretos de la soberanía popular". Frente a la decisión de la cúpula militar de cara a la toma de posesión, la líder opositora María Corina Machado instó a los militares y policías a perder "todo temor" para hacer "lo que corresponde", y expresó que "un país entero, que lo ha dado todo por un cambio", los "necesita" para hacerlo efectivo.

Por su parte, Maduro pidió el jueves que se solicite a España la extradición de la ex diputada opositora Dinorah Figuera, para que "le dé la cara a la Justicia" por el "robo" de activos y recursos del país congelados en el exterior debido a sanciones internacionales. "Así como nosotros extraditamos delincuentes a esos países, (...) pedimos en extradición, para que le dé la cara a la Justicia, a esta señora Dinorah Figuera", expresó Maduro, quien la acusó de estar "robando Citgo", filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos.

Durante un programa transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario dijo que un grupo de ex parlamentarios antichavistas del período 2016-2021, encabezado por Figuera, "se aumentaron" un 40% una supuesta paga mensual, hasta unos "10.000 dólares cada uno", entre los que mencionó al ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, a quien llamó "bandido".

En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que ese grupo –al que calificó como una "banda de ladrones"– pretende "mantener una antijuridicidad" para "robarse los activos del pueblo venezolano, a través de una asamblea que no existe", en referencia a la AN de 2016-2021, reconocida por EE UU como "la última institución elegida democráticamente" en Venezuela.

El pasado lunes, el Parlamento, controlado por el chavismo, anunció que solicitará al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que "aplique de inmediato" la Ley Simón Bolívar –que contempla penas para quienes pidan sanciones o manipulen fondos que pertenecen al país– contra un grupo de ex diputados opositores, quienes, según la Cámara, pidieron acceder a activos de Citgo. Durante una reunión de la comisión delegada, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, mostró una supuesta carta dirigida a Francisco Palmieri, jefe de Misión de la Oficina Externa de los EE UU para Venezuela, en la que ex diputados opositores de la AN elegida en 2015 piden al funcionario estadounidense que les permita acceder a los dividendos de Citgo y a otros activos.

El chavista aseguró que ese dinero sería utilizado por los opositores para "seguir financiando conspiraciones" y "engordando" sus bolsillos. Tras la sesión, declaró que la Ley Simón Bolívar debe aplicarse "de inmediato" a Figuera y otras dos ex diputadas.

En octubre del año pasado, la Justicia venezolana aprobó una solicitud de extradición de la antichavista por los delitos de "traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación".