El presidente de Rusia, Vladímir Putin, saluda al mandatario de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Trump se reúne en privado con su "amigo" Putin antes de la trilateral con China

Shenzhen/Moscú/El maletín nuclear, más conocido en Rusia como chemodanchik, acompaña al presidente ruso, Vladímir Putin, en su visita a China, según mostró la televisión pública rusa en un reportaje desde la ciudad de Shenzhen.

"¿Es ese el maletín nuclear?", inquirió el conocido periodista y diputado ruso Yevgueni Popov, a lo que el diplomático ruso respondió afirmativamente. Popov insistió: "¿Ese mismo?". Y su interlocutor repitió: "El mismo".

Precisamente, Putin se reunirá en breve con los líderes de las otras dos principales potencias nucleares del planeta, el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping.

Trump ha expresado su interés en hablar en la tripartita sobre el desarme nuclear después de que expirara el START 3, el último tratado de desarme estratégico vigente

Trump ha expresado su interés en hablar en la tripartita sobre el desarme nuclear después de que expirara el START 3, el último tratado de desarme estratégico vigente entre Moscú y Washington. China se niega a limitar su arsenal, mientras Rusia insiste en incluir en futuros acuerdos a Francia y el Reino Unido.

Además, en un aeródromo de la vecina Vietnam se encuentran dos bombarderos nucleares rusos Tu-95, parte de la tríada nuclear rusa, junto a submarinos atómicos y misiles intercontinentales, que escoltan también al mandatario ruso en su gira asiática, ya que mañana estará en la centroasiática Tayikistán.

Según medios rusos, la última vez que el maletín nuclear ruso apareció en público fue en 2023, coincidiendo con otra visita del jefe del Kremlin a Pekín. Ucrania atacó este jueves por tercera vez esta semana el puente de Crimea, uno de los principales símbolos materiales de los 26 años que Putin lleva en el poder.

Al inicio de la cumbre trilateral con sus homólogos chino y ruso, este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, que deben abordar la guerra entre Rusia y Ucrania y que antes de esta reunión tuvo ocasión de tratar el asunto con Putin de manera "extensa". "Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra", aseguró Trump en referencia a Ucrania, invadido por Rusia en febrero de 2022.

"Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarlas"

Trump se reunió con Putin en los márgenes de la cumbre de la Foro Económico de Asia-Pacífico (APEC) poco antes de la celebración de la cumbre trilateral con Xi, y llamó a Putin "amigo" nada más ingresar a la sala donde se celebró el encuentro, al que asistieron los cancilleres de ambos países, el ruso Serguei Lavrov y el estadounidense Marco Rubio, así como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vice primer ministro ruso, Antón Siluánov.

Putin, que tuvo que esperar durante unos minutos la llegada de Trump, estrechó posteriormente la mano de Rubio y del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta es la primera vez que Trump y Putin se ven en persona desde la cumbre de Alaska de agosto del año pasado.

Al comienzo de la reunión, que duró media hora, Trump dijo que ha tenido "una gran relación de muchos años" con Putin. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarlas", añadió Trump.

Trump y Putin se verán de nuevo esta tarde en una reunión trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, anfitrión de la cumbre de líderes del APEC. Moscú propuso inicialmente este formato entre las tres grandes potencias nucleares, algo a lo que accedieron Washington y Pekín, aunque estos últimos mostraron reticencias.

En una entrevista con Fox News esta mañana, Trump dijo que China y Rusia son "enemigos naturales" porque China necesita energía y tierra, mientras que Rusia es rica en ambas cosas.