Los presidentes de China y Rusia buscan que sus países “asuman los deberes que corresponden a las superpotencias”

Shenzhen/Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, abogaron este miércoles por un “orden multipolar más justo” en el que sus países “asuman los deberes que corresponden a las superpotencias”, en vísperas de la primera cumbre a tres que celebrarán con el estadounidense Donald Trump.

Xi y Putin se reunieron en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra estos días en Shenzhen, en el sureste de China, en un encuentro que volvió a evidenciar la sintonía entre Pekín y Moscú, cuyos lazos estratégicos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Para el líder chino, la relación de su país con Rusia “ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios”, y por ello apostó por que ambas potencias nucleares “profundicen la cooperación integral” y “asuman las responsabilidades y los deberes que corresponden a las potencias”.

“Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectados por los cambios a corto plazo en la situación mundial”, recalcó Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

Moscú y Pekín están adoptando un “enfoque constructivo” para construir un “orden multipolar más justo"

Putin, por otra parte, destacó que Moscú y Pekín están adoptando un “enfoque constructivo” para construir un “orden multipolar más justo", en medio de un “clima geopolítico difícil”.

“La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva”, aseguró Putin, de acuerdo con la prensa rusa. “Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos”, agregó.

La cita, que constituyó el cuarto encuentro presencial entre Xi y Putin este año, tuvo lugar poco después de una intervención del líder ruso ante empresarios y líderes políticos de la APEC en la que relativizó el impacto de las sanciones internacionales contra su país.

Horas después de su reunión con Putin, Xi puso rumbo al aeropuerto internacional de Bao'an, en Shenzhen, para recibir a Trump, a quien esperó a los pies del Air Force One y llegó a abrazar, en un gesto protocolario más cálido de lo habitual que el presidente chino no repitió con otros asistentes a la cumbre de la APEC.

“China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía”

“China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía”, afirmó Xi, en referencia a la bienvenida que le brindó Trump al inicio de su visita de Estado a EE UU a finales de septiembre, según la transcripción de sus declaraciones ofrecida por la agencia oficial Xinhua.

El republicano agradeció el gesto y expresó su esperanza en que el viaje sirva para avanzar en las relaciones bilaterales y que sea un éxito, siempre según la versión de Xinhua.

Posteriormente, Trump y Xi volvieron a verse las caras antes de la foto de familia de los líderes de la APEC, momento en que el estadounidense estrechó la mano e intercambió saludos con Putin, con quien no se veía personalmente desde la cumbre bilateral que celebraron en agosto de 2025 en Alaska.

También se produjo un saludo entre el gobernante chino y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su primer contacto presencial desde el agravamiento de las tensiones bilaterales por las declaraciones de la mandataria nipona acerca de una posible intervención japonesa en caso de conflicto por Taiwán, que enfurecieron a China.

Trump y Xi volvieron a verse las caras antes de la foto de familia de los líderes de la APEC, momento en que el estadounidense intercambió saludos con Putin

Ese primer apretón de manos entre Putin y Trump, que tuvo lugar ante la mirada de Xi, sirvió como anticipo de la histórica cumbre que celebrarán los tres líderes el jueves en Shenzhen, donde presumiblemente discutirán temas como las guerras de Ucrania e Irán y la proliferación nuclear.

El consejero de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, adelantó este miércoles que el debate se centrará en “cómo fortalecer las relaciones, incluso con las grandes potencias, y cómo esta cooperación entre ellas puede contribuir al saneamiento global en general”, si bien reconoció que la agenda de la reunión todavía no está cerrada.

La inédita trilateral, sugerida en primer lugar por el Kremlin y confirmada después por todas las partes, China en último lugar, se desarrollará en el complejo Kylin Villa, a los pies de la montaña homónima y lugar por el que el padre de Xi Jinping paseaba durante sus últimos años.