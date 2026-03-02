María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

"Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición indetenible”, dijo en un video

Caracas/La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este domingo que en "pocas semanas" volverá a su país para poder consolidar un gran acuerdo nacional entre diversos sectores y prepararse, dijo, para una "nueva y gigantesca" victoria electoral.

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero", señaló la ganadora del Nobel de la Paz 2025 en un video publicado en sus redes sociales. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”, agregó.

Machado indicó que hay un hoja de ruta clara que cumplir, entre ellas, fortalecer la "unión de los venezolanos" que comenzó con las primarias opositoras de 2023 y que siguió con los comandos, organizaciones políticas y sociales para las elecciones presidenciales de 2024, en los que el ente electoral –afín al chavismo– proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La dirigente opositora insistió en que el triunfo de esos comicios fue del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

Asimismo, sostuvo que es necesario terminar de consolidar un gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para "lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática".

“Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, después electoralmente y, por último, militarmente. Dijimos que iba a pasar y pasó. El 3 de enero no fue capturado un presidente legítimo porque Nicolás Maduro había sido derrotado el 28 de julio de 2024”, añade.

Machado agradeció a Estados Unidos, a su Gobierno, congresistas, jueces y militares que "arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela", en referencia a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas el pasado 3 de enero.

"El presidente Donald Trump, con visión y coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional", apuntó.

La ex diputada señaló que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez quiere "ganar tiempo". “El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido”, señala. “Pero todo cambió y ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, de la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”.

El pasado 6 de febrero, Machado dijo que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, según una entrevista publicada con el medio digital Político.

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual (...) todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", señaló Machado, que salió de Venezuela en diciembre hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras pasar casi un año en la clandestinidad.

La Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento venezolano el pasado 19 de febrero, tiene un artículo que excluye de los beneficiarios a quienes hayan sido o puedan ser procesados por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

El chavismo acusa, precisamente, a Machado de haber promovido la intervención militar estadounidense, por lo que estaría inicialmente excluida.