María Corina Machado confirma que fue "secuestrada" por la Policía Nacional Bolivariana

Madrid/María Corina Machado confirmó este viernes que el día anterior, al acabar su intervención ante la multitud congregada en el municipio de Chacao, en Caracas, fue secuestrada por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Luego de que a última hora de este jueves comunicara que logró refugiarse en “un lugar seguro”, la líder opositora reapareció hoy con un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

En él, da detalles de lo sucedido, cuando, denuncia, también hirieron de bala y se llevaron preso a uno de los dos motoristas que acompañaban su comitiva. “Al salir de la enorme manifestación en Chacao, muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar. Dos otras motos me acompañaban”, relata Machado en su video.

Tras un infructuoso intento por parte de la PNB de detenerlos, finalmente los detuvieron, con disparos, más adelante. “Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron, un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda”.

Según narra, en ese trayecto escuchó que decían que la llevaban a Boleíta –sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar–, pero antes de llegar, “repentinamente, se pararon, y me dijeron que tenían la orden de que me fuera”. Antes de dejarla libre, le pidieron grabar un video “como una fe de vida”. Las imágenes fueron difundidas por medios y cuentas oficialistas, dando pie a numerosas especulaciones.

“Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente”, prosigue la líder antichavista. Fue entonces cuando se enteró de que el conductor de una de las motos que la acompañaban a la salida de la manifestación había sido herido en una pierna y llevado preso. “Estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo”, tranquilizó.

Sobre la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente este 10 de enero, en contra de la mayor parte de la comunidad internacional, que considera se cometió fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, Machado repitió lo ya había expresado la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD): que el mandatario “consolida un golpe de Estado”. “Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional”, dijo.

Maduro lo hace, añadió, “flanqueado por los dictadores de Cuba [Miguel Díaz-Canel] y de Nicaragua [Daniel Ortega]. Esto lo dice todo”. Y remachó: “No se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo, como un grillete que cada día le apretará más”.

En cuanto a Edmundo González Urrutia, electo en las presidenciales de acuerdo a las actas de la oposición ratificadas por instancias internacionales como el Centro Carter –observador en las elecciones–, la líder antichavista aseguró que “vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”.

“En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea”, refirió Machado, quien explicó que, después de evaluar la situación, concluyeron que no era “conveniente” que González Urrutia ingresara a Venezuela hoy, como había prometido. “Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”.

Machado también indicó que ayer “centenares de miles de venezolanos” salieron a las calles “con civismo, coraje y con un profundo amor”, en más de 180 protestas en todo el país, apoyados en manifestaciones en más de 150 ciudades en el mundo. “Ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades es la demostración de cuánto miedo le tienen al pueblo”, estimó. Y concluyó, pidiendo “a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protestar”: “Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre”.