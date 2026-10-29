María Corina Machado desafía el régimen venezolano: "Soy la antítesis de Delcy Rodríguez"

María Corina Machado, este jueves en la Universidad Andrés Bello de Caracas, en su primera conferencia de prensa desde que llegó a Venezuela, el pasado domingo.

Madrid/“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”. Este vago compromiso de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, contrasta con las declaraciones, poco después este mismo jueves, de la líder opositora María Corina Machado, en su primera y multitudinaria conferencia de prensa desde que llegó al país: el “sistema de represión sigue en el poder” y su “desmontaje” es “una prioridad”.

La dirigente de Vente Venezuela y premio Nobel de la Paz fue contundente: "el país necesita justicia y no impunidad". Se ha preguntado cómo los responsables de la destrucción del país se atreven a decir "ahora que van a construir un sistema donde exista justicia”.

La mandataria interina no precisó una fecha para la celebración de los comicios, que pidió “sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliados”. Rodríguez, a quien Estados Unidos puso al frente del Gobierno venezolano tras capturar en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro, defendió que el horizonte político de su país “no se mide como una fecha en el calendario”, en una velada alusión al reclamo de la oposición de convocar a elecciones cuanto antes, “sino desde una secuencia de objetivos” por alcanzar.

Delcy Rodríguez, en un momento de su mensaje institucional retransmitido por televisión este jueves. / Captura

Como parte de las medidas tomadas para un cambio en Venezuela, Rodríguez afirma haber incluido “la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a su antiguo propietario”. Y aseveró: “Ya esto está avanzado. La propiedad privada es un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución”.

Asimismo, prometió un incremento de los salarios de los trabajadores y continuar con la apertura de portales informativos, aunque no asumió la responsabilidad del régimen en censurarlos. “Seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida”, dijo, al tiempo que pidió “a los comunicadores del país responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos” y “a los medios tanto nacionales como internacionales que no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio, ni de su identidad nacional”.

La mandataria designada habló también de los venezolanos emigrados –sin dar la cifra, nueve millones de personas en los últimos años–. Así, se dirigió “a quienes están lejos de casa” para asegurarles que “el retorno será siempre voluntario, firme y con garantías. Quien decida volver, encontrará un país que lo recibe de brazos abiertos con respeto, con sus documentos en regla y con oportunidades de trabajo. Estamos construyendo el país al que vale la pena volver”.

"He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito"

En ningún momento, Rodríguez mencionó específicamente a María Corina Machado, pero era inevitable pensar en la líder opositora en especiales pasajes del discurso. Por ejemplo, al declarar que “todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo”, y a continuación remachar: “He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas”.

La protesta pacífica, insistió la mandataria, “es un derecho constitucional y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad”.

También planeó la figura de la líder opositora cuando Rodríguez justificó su papel en la transición: “Quien está fuera del poder puede pedir estas reformas que hemos venido impulsando y tiene derecho a pedirlas, pero firmar una reforma, mover una institución, sentar en la misma mesa a los que durante años no se sentaron ni hablaron, eso solo lo puede hacer quien conoce el Estado a profundidad”. Y argumentó: “Lo conozco desde adentro. He sido ministra en distintas áreas, canciller, vicepresidenta ejecutiva, y hoy soy presidenta encargada. Sé de qué les hablo. una transformación de esta magnitud si no la conduce alguien con experiencia y capacidad real de ejecutarla, se queda en un papel”.

Sobre este aspecto, prosiguió: “Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo. Esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita. Y la medida de eso no son mis palabras, son acciones concretas y verificadas”.

“La señora Delcy Rodríguez dice que va a reconstruir las instituciones, la justicia, la confianza, la armonía, la paz, ¿en serio?”

Justamente al hecho de que chavistas lideren la transición se refirió específicamente Machado en su conferencia de prensa, que arrancó entre aplausos y vítores de los estudiantes y profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, donde fue recibida la líder de Vente Venezuela. “La señora Delcy Rodríguez dice que va a reconstruir las instituciones, la justicia, la confianza, la armonía, la paz, ¿en serio?”, se preguntó. “Quienes han destruido a lo que fue una de las naciones no solamente más ricas de este hemisferio sino con su democracia más estable, quienes han convertido a Venezuela en el santuario de los grupos criminales y la mafia internacional, quienes han expulsado a más de nueve millones de venezolanos, destruido a las familias, sometidos al hambre y al dolor, dicen que ahora van a construir un sistema donde exista justicia”, enumeró. Y sentenció: “Los venezolanos aprendimos. Los venezolanos ya sabemos quién es quién, sabemos lo que queremos y lo que no queremos”

Para Machado, “el plan de las tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza y después de unas cuantas horas han quedado más claros los plazos”. Y continuó: “El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja clara la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”.

Sobre el hecho de que su equipo no forme parte de las mesas de diálogo entre chavismo y grupos opositores, liderados por Dinorah Figuera, indicó: “No estamos formando parte de esta mesa y no solamente no obstaculizamos sino que estamos muy interesados en que cumpla su objetivo”.

Asimismo, denunció que el “sistema de represión sigue en el poder”, así que su “desmontaje” es “una prioridad”. Ella se definió como “la antítesis de Hugo Chávez y Delcy Rodríguez”.

Además, aseveró: “La transición democrática es irreversible”. La líder opositora, que agradeció a la Universidad Andrés Bello, donde se graduó de joven como ingeniera, narró cómo fue su llegada al país, el pasado 25 de octubre, cuando la sociedad reaccionó “simultáneamente, toda, en todos los rincones del país, sin que existiera un llamado, una convocatoria o una instrucción”. Relató: “Cientos de miles de ciudadanos, desde Santa Rosa hasta Caracas, 335 kilómetros. Yo solo escuchaba una palabra, la misma: libertad”. Para la líder opositora, fue signo de “una sociedad que ha madurado, que ha aprendido y que está lista para la libertad”.

A EE UU agradeció Machado “el 3 de enero”, la fecha en que intervino en Caracas y capturó a Maduro. Gracias a eso, insistió la líder opositora, “Maduro enfrenta ahora a la justicia y se han abierto las compuertas de la libertad Venezuela”.

Tras una hora sometiéndose a preguntas de varios medios venezolanos y extranjeros, Machado concluyó contando una anécdota que le ocurrió en su visita este miércoles a La Guaira, antigua Vargas, epicentro de los mortales terremotos consecutivos del pasado junio. Una mujer le pidió: “Prométeme que no te vas a ir nunca más”, y ella le respondió: “Nunca más. Este es nuestro país. Estamos listos. Sabemos lo que tenemos que hacer, vinimos a terminar la tarea. Venezuela será libre, próspera y soberana”. Entre gritos del público de “libertad, libertad”, finalizó: “Venezuela será libre para siempre”.