María Corina Machado, tras ganar el Nobel de la Paz: "Maduro tiene los días contados"

“Una Venezuela liberada va a representar un golpe, para mí letal, a la tiranía cubana”, asegura

Buenos Aires/La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que el presidente Nicolás Maduro “tiene los días contados”, en una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, tras dedicar a sus connacionales el Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado el pasado viernes.

Machado aseguró que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante, tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

La líder opositora, que permanece hace más de un año en la clandestinidad, relató cómo vivió el momento de que se enteró, el pasado viernes, que era la ganadora: “La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado”.

La dirigente elogió la postura de Estados Unidos y la calificó como un factor clave en el aislamiento del gobernante venezolano: “La posición firme del presidente (Donald) Trump y el Gobierno de Estados Unidos de desmantelar los cárteles de la droga (...) cambió completamente la dinámica”.

Argumentó que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, el Gobierno de Nicolás Maduro inició “una caída inexorable” y que su estrategia se sostiene solo “en violencia y terror”.

“Si Maduro quiere la paz, que se vaya ya. Con o sin negociación, Maduro se va”, subrayó Machado.

Advirtió también sobre la relación de Venezuela con Cuba y el impacto regional: “Una Venezuela liberada va a representar un golpe, para mí letal, a la tiranía cubana”.

Además, dijo que con el presidente argentino, Javier Milei, la une una gran amistad y un enorme respeto. “Está haciendo un gran trabajo por Argentina. Creo que nuestros países tienen que fortalecerse unos a otros porque, al final, aquellos que han destruido Venezuela también ven en Javier una amenaza”, afirmó.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La ex diputada, quien también dedicó el premio al presidente de EE UU, Donald Trump, por su apoyo a la causa de la oposición, afirmó que el mayor homenaje a Alfred Nobel, el magnate sueco creador del Nobel de la Paz, será garantizar la “transición a la democracia” en Venezuela.

En ese sentido, señaló el premio como “un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar” la tarea de “conquistar la libertad” en la nación, donde la oposición mayoritaria sostiene que hubo “fraude” en las presidenciales de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.