María Corina Machado: “Nada ni nadie va a impedir que Venezuela sea libre"

Madrid/María Corina Machado está convencida de que el chavismo está al comienzo de una transición que debe ser “lo más corto y rápido posible”. Así lo ha expresado en unas declaraciones al medio independiente venezolano La Patilla, las primeras realizadas en español desde la caída de Nicolás Maduro, detenido ahora en Nueva York a la espera de juicio. “Al propio régimen se le está dando la instrucción de desmantelarse a sí mismo”, ha afirmado.

Entre las prioridades de la líder opositora están, dijo, la liberación de los presos políticos, una condición imprescindible para que se inicie la citada transición, junto con la restitución de los derechos de reunión, expresión y asociación. “No puede haber una transición con presos políticos. Eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas”, sostuvo. Sus declaraciones, no obstante, chocan con lo que hasta ahora ha expresado el propio presidente de EE UU, Donald Trump, que el pasado lunes dijo a preguntas de la prensa: “No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”.

Este es otro de los puntos de disenso. María Corina Machado afirma a La Patilla que ya existe un presidente electo, Edmundo González Urrutia, cuyo mandato debe ser respetado. El ex diplomático, exiliado ahora en España, obtuvo en torno al 70% de los votos en las elecciones del 28 de julio de 2024, según las actas que logró obtener y exhibir la oposición, un compromiso que había adquirido Maduro con los observadores internacionales y que nunca cumplió. Machado, que iba a ser la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática y se le prohibió, señala al medio que ese resultado electoral “debe ser respetado”.

EE UU reconoció a González como presidente de Venezuela en noviembre de 2024, bajo la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, descalifica las elecciones del año pasado, con el argumento de que fueron ilegitimas porque se prohibió la candidatura de Machado. “María Corina no estaba en la boleta electoral en las últimas elecciones, Edmundo si, por lo que fue una elección ilegítima, y por eso no es un presidente legítimo”, expuso ante la prensa y descartó la celebración de otras elecciones a corto plazo. “Es prematuro en este momento. Queda mucho trabajo por delante”, dijo.

En una entrevista el pasado martes para NBC, también Trump descartó que se vote en Venezuela en el plazo de 30 días que prevé la Constitución. "Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo.

En la entrevista con La Patilla, Machado no ha hecho ninguna referencia a estas consideraciones, al contrario, ha evitado confrontar lo más mínimo al responder a la pregunta directa sobre EE UU: “No voy a especular sobre las intenciones de ningún actor internacional”. En todo caso, y aunque reivindica la legitimidad del mandato de González, habla de unas próximas elecciones y su convicción en revalidar una mayoría. “Imagínense con unas elecciones limpias y libres”, dijo, al recordar que las anteriores se celebraron con todo en contra.

“Primero lo primero: mandato popular, transición, libertades y liberación de presos. Solo así habrá legitimidad”, dijo, subrayando la importancia de corregir el sistema de votación.

La líder opositora rechaza las opiniones de los gobiernos y asociaciones que han señalado que la operación para capturar a Maduro “probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU". “El derecho internacional está para proteger a los pueblos, no a quienes tienen las armas y roban los recursos”, cree Machado.

La ex diputada considera, además, que “lo único que sostenía a Maduro y a esta estructura [criminal] endeble era el miedo. Si se quita el terror, no queda nada”. Machado insistió en que el modelo de país que tiene para Venezuela es el de un “un hub energético y tecnológico”, pero en el que nadie invertirá hasta que haya un Estado de derecho y propiedad privada: “Imposible con el chavismo en el poder”.

Sin embargo, es optimista una vez más, al considerar que regresarán millones de ciudadanos con la democracia que anuncia, y traerán consigo capital económico y humano para “reconstruir el país”. Al respecto recordó que ha habido celebraciones en unas 130 ciudades del mundo por las que está repartida la diáspora venezolana y el apoyo de parte de la población de esos países.

En la entrevista, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, ha apelado también a lo emocional: ha agradecido el coraje, la disciplina y la resiliencia de los venezolanos y considerado que han conseguido lo que les dijeron que era imposible. “Esto es una lucha espiritual que nos trasciende a todos”, añade.

Antes de cerrar la entrevista, Machado insiste en que no hay prisa ni quiere hablar de fechas, solo de urgencias. Y una de ellas es, abundó, la atención a los niños, las familias empobrecidas y el exilio forzoso. “Nada ni nadie va a impedir que Venezuela sea libre. Este proceso es irreversible. Nos vamos a reconocer como hoy el mundo nos reconoce con admiración. Venezuela va a ser libre y va a ser ejemplo”.