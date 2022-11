Los 15 menores cubanos rescatados en una isla de Florida siguen bajo custodia

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos puso bajo custodia a 15 menores de edad que desembarcaron junto con otros 27 balseros en Florida el jueves pasado. Según el oficial en jefe Walter Slosar, los migrantes quedaron "varados" en una isla y fueron rescatados por la Guardia Costera.

Los cubanos realizaron la travesía en la lancha Bello, matrícula 5079, pero no se han dado más detalles sobre ellos.

La llegada de estos adolescentes a EE UU se da un día después de que que en el programa oficialista Mesa Redonda se abordara la salida ilegal de menores y la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) advirtiera de que es "un delito" y los involucrados podrían encuadrarse en "actos contrarios al normal desarrollo del menor".

En ese mismo programa, el Ministerio del Interior aseguró que investiga el caso de Bahía Honda, donde los Guardafronteras son acusados de hundir una embarcación con 28 cubanos que trataban de abandonar la Isla. Se darán a conocer los resultados de una "minuciosa investigación con las fuerzas profesionales", aseguraron. Entre las siete víctimas está Elizabeth Meizoso, una niña de dos años.

"Eso no fue accidente, eso fue asesinato, porque fue adrede", precisó Héctor Meizoso a 14ymedio, quien perdió en el hundimiento a su pequeña sobrina y a sus primos Yerandy García Meizoso y Aimara Meizoso.

En tanto, la madre de la niña, Diana Meizoso, contó a Radio Martí que la embarcación donde viajaban recibió el impacto de los Guardafronteras de forma premeditada. Y luego escuchó: "Ahora los voy a partir al medio".

Tratando de aminorar las críticas contra ellos, los Guardafronteras aseguraron que habían y señalamientos contra los Guardafronteras, según cifras han "salvado a 2.085 cubanos en 168 operaciones, de ellos, 121 corresponden a siete hechos de tráfico de personas".

El flujo de balseros no se detiene. Este sábado desembarcaron en el Parque Estatal Curry Hammock, 16 cubanos en la embarcación con el nombre de La Trinida. "Un individuo fue transportado a un hospital local para su evaluación", señaló en sus redes sociales el oficial Slosar.

Este grupo se suma a los 12 migrantes que realizaron la travesía en una balsa impulsada por un motor de máquina de soldar que partió de Camalote, un poblado ubicado en el municipio de Nuevitas, Camagüey. Otros 22 nacionales de la Isla llegaron en un velero la mañana de ese mismo jueves, pero estos a Marathon.

