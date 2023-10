En un mes solicitaron refugio en México 2.730 cubanos que entraron por Guatemala

Miles de cubanos, la mayoría jóvenes, han llegado a Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, en la última semana. Entre ellos está George que desde el pasado jueves duerme, junto con su prima, en una tienda de campaña en el parque ecológico de la ciudad fronteriza con Guatemala. Ambos confían en que en la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les otorguen un salvoconducto para seguir su travesía hacia Estados Unidos.

"En Cuba no hay futuro para los jóvenes", lamenta este originario de Las Tunas al ser entrevistado por el periodista de América TeVé Nelson Rubio. "La cosa en la Isla está mala, todo mundo lo sabe y uno tiene que tomar decisiones para ayudar a su familia desde fuera".

La prima del joven, de 23 años, dice que "es una lastima ver las cosas que hay fuera de Cuba y allá un niño no puede comer ni un chupa chupa". La joven señala que esa es "la verdad" de la Isla y "duele".

Funcionarios de la Comar les han explicado a los miles de migrantes que ellos "no otorgan salvoconductos ni permisos de tránsito". El funcionario de la Comar José López dice a 14ymedio que en el último mes, 2.730 cubanos solicitaron refugio. "Estamos hablando que hasta septiembre se han atendido 10.192 migrantes de Cuba que han manifestado ser víctimas de persecución".

López indicó que ante el incremento del flujo migratorio, el proceso que tardaba dos meses se ha extendido hasta los tres meses. "Nos percatamos que muchos de los migrantes están solicitando la condición de refugio para que no los deporten y seguir su travesía, pero están en un error".

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que han llegado hasta 16.000 migrantes diarios en las fronteras norte y sur. "En los últimos tiempos por el Darién, que es una zona muy peligrosa, llegaron a pasar por los límites de Colombia y Panamá hasta 4.000 migrantes hacia el sur de México. Ya en la frontera de Chiapas el número aumentó a 6.000 diarios, y la semana pasada llegó (la cifra) en la frontera norte a 10.000 migrantes diarios", expresó en su conferencia matutina diaria, luego de "lamentar" el accidente en una carretera de Chiapas que se cobró la vida de 10 cubanas.

El coordinador general de la Comar, Andrés Alfonso Ramírez Silva, confirma a este diario que desde enero al cierre de septiembre se atendieron a 112.960 migrantes. "La mayoría de los que están en el parque ecológico son cubanos y haitianos, algunos hondureños".

Las sedes de la Comar ubicadas en Tapachula han otorgado 53.698 folios (documentos de registro) y en la sede de Palenque a 7.405. "Se espera que a final de año se rebasen las 150.000 solicitudes", dice Ramírez.

En el campamento improvisado con tiendas de campaña en el parque ecológico también se encuentra Yovanni Sáenz, que cuenta que abandonó la Isla porque "no hay comida" ni "libertad de expresión". Este habanero de nacimiento se vio obligado a dejar a su familia en Guantánamo para "darles un mejor futuro".

Desafortunadamente, dice, "nos enseñaron a vivir con miedo", es momento de que "suceda algo en Cuba", ya no es posible vivir con "hambre, sin transporte".

Sáenz menciona que en la Comar no existe "disciplina", pero deben de permanecer en la cola a la espera de que les den "un salvoconducto para transitar por tres meses".

Otro de los cubanos que se encuentra en el sitio comenta que en la Isla "desgraciadamente el pueblo no se une y al que trata de hacer algo lo meten preso". Esto fue lo que lo motivó a salir, "porque si no lo hago, me meten preso", asegura. "Desgraciadamente tenemos a muchos compatriotas que están presos sólo por protestar".

