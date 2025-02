Mexicanos deportados denuncian mal manejo de recursos en un albergue del Gobierno

Las 10 estancias instaladas en la frontera con EE UU son para atender a connacionales, no a extranjeros, dice una funcionaria

Ciudad de México/Varios mexicanos repatriados por Estados Unidos y que se encuentran en Tijuana (México) denuncian la situación a la que están sometidos en el Flamingos, uno de los 10 albergues que ordenó instalar el Gobierno de Claudia Sheinbaum a lo largo de toda la frontera norte para atender las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump. "Te prohíben salir, el teléfono que hay no tiene línea y aunque te brindan comida y te permiten dormir, parece que uno está preso", dice a 14ymedio Fernando Martínez.

El Flamingos, en realidad, es un salón de eventos "adaptado", y tiene espacio para 2.600 personas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, por este punto fronterizo, EE UU ha retornado de media a 100 personas al día. Desde su apertura, el pasado 25 de enero, ha atendido a 1.057 connacionales. “En promedio se quedan 48 horas, aunque no es una regla, tuvimos una familia que se quedó seis días”, explicó la encargada del lugar Mónica Vega.

En los albergues se ofrece a cada migrante, estancia, servicio médico y el plástico bancario Tarjeta Bienestar Paisano con 2.000 pesos (casi 100 dólares) para gastos personales.

Originario de Parácuaro, Michoacán, Martínez llevaba nueve años en Arizona cuando las autoridades migratorias lo citaron para atender su situación y lo detuvieron siete días antes de devolverlo a México. “Nos tienen encadenados. Ni a un perro se le hace eso. Se dirigen a nosotros con gritos”, contó el mexicano de 34 años. “La noche antes de traernos a México nos advirtieron que si regresamos y nos volvían a detener, nos llevarían a Guantánamo”.

Heriberto Solares cruzó el lunes pasado con su familia, pero los detuvo la Patrulla Fronteriza. Entre los otros arrestados había “siete cubanos, dos niños entre ellos, 16 venezolanos, cuatro colombianos y muchos hondureños”. El tabasqueño dice que los oficiales separaron a los extranjeros y los pusieron en un vuelo.

Juan también fue deportado y llevado al salón Flamingos. “Tengo diabetes y mis medicamentos se acabaron, cuando solicité una consulta, me dijeron que no tenían medicinas y tuve que ir a un hospital para surtir la receta”. A este mexicano, asegura, le negaron la entrega de la tarjeta bancaria con 2.000 pesos. “Usted no califica”, le dijeron, sin más explicaciones.

El padre Pat Murphy, director de Casa del Migrante de Tijuana, dice a este diario que los deportados permanecen dos días en el salón Flamingos, que aprovechan para recuperarse, comer y recibir la tarjeta con dinero para movilizarse. Muchos han acudido a su refugio. En las últimas dos semanas recibió a casi 50 connacionales “confundidos y desorientados porque no saben qué hacer con su vida”.

El albergue El Punto, en Ciudad Juárez, tiene capacidad para atender a 2.600 migrantes, pero inció operaciones este jueves. / Facebook/Juárez Desde El Bordo

El padre Murphy dice que han trabajado con las personas a las que les presentan opciones para su vida con el apoyo de trabajo social, psicóloga, abogada y oficina laboral.

A un mes de la llegada de Donald Trump no se han visto las deportaciones masivas. Murphy prevé un aumento en los retornos, pero “no en una forma exagerada porque Trump no tiene la organización para hacerlo, no es tan fácil deportar a 10 millones de personas, es imposible. Aparte va a afectar mucho la economía de Estados Unidos”.

En Ciudad Juárez, el Centro de Atención a Migrantes en El Punto, fronterizo con EE UU, luce casi vacío, predominan el ir y venir de más de 100 funcionarios con chalecos en color naranja. A un día de su apertura, en el lugar para atender a 2.500 mexicanos, los funcionarios no han ofrecido una cifra de la llegada de repatriados. “El programa México te abraza en este momento es para connacionales”, precisa Minerva a 14ymedio.

La funcionaria dijo que no existen informes de personas de otros países que busquen asistencia en el lugar. “A los migrantes extranjeros se les está atendiendo en el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, que también es auspiciado por parte del Gobierno mexicano”, agrega.

La coordinadora del centro Ana Laura Rodela Soto confirmó a este diario que tienen a 330 extranjeros alojados. “Son personas que ya estaban en la ciudad y se les complicó la situación por la cancelación de las citas o que han llegado del sur”. Un 40% son venezolanos, el resto lo conforman hondureños y colombianos.