Los mexicanos huyen de la vacuna cubana Abdala y hacen cola para la Pfizer

"Más vale la prevención que la defunción", dice a 14ymedio Raúl Noé Dorantes, que este miércoles fue una de las 4.500 personas que pudo comprar antes de que se agotara la vacuna Corminaty de Pfizer que aplicó Farmacia San Pablo. "A mi edad (78 años) es preferible un medicamento certificado que estar probando con Abdala o Sputnik, que son las que el Gobierno está poniendo", gratis en los hospitales y centros de salud públicos.

Cinthia Martínez, de 67 años, acudió a las 9 de la mañana a una de las sucursales de la misma farmacia, ubicada sobre avenida Universidad, pero le indicaron que debía trasladarse a otra sede, que se encuentra a 17 kilómetros de distancia. "No importa el tiempo ni la distancia, vale la pena vacunarse", dice.

Martínez cuenta que se aplicó la dosis contra la influenza estacional en la clínica del Sector Salud, pero no aceptó "la vacuna Abdala porque no está aprobada" por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Cuando me aplicaron la rusa (Sputnik), me puse mal y no quiero pasar por lo mismo".

Farmacia San Pablo fue la única de las cuatro autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que ofreció este miércoles la dosis de Pfizer contra la variante Ómicron XBB 1.5 y la Spikevax (Monovalente XBB 1.5) de Moderna, que todavía no llega a México. Este jueves la franquicia indicó que cuenta con 16.000 dosis. A diferencia del primer día, la farmacia indicó a los interesados marcar al área de atención al cliente para que les indicaran la sede más cercana a su domicilio para vacunarse.

Esteban Ordorica llegó a las 8:30 de la mañana a la sucursal de Tecamachalco. "Me pasaron con el doctor, al que le expliqué las dosis que tenía y luego de llenar un formato de autorización me aplicaron la vacuna. No tardé ni diez minutos y ya estoy vacunado. Vale la pena el gasto de 848 pesos y hasta me entregaron un carné con los datos del fármaco".

El director de operaciones de Farmacias del Ahorro, Gabriel Zavala, confirmó a 14ymedio que en la medida en que el distribuidor les entregue la vacuna, la podrán comprar en alguna de 400 sucursales de 1.800 que tienen en el país. Sin embargo, a través de su página de internet compartió un listado con 371 sedes donde se puede comprar la vacuna contra el covid-19 en menos de 1.000 pesos mexicanos (unos 56 dólares).

Ante la euforia por la dosis de Pfizer, el gobierno de la Ciudad de México recordó que entre el 21 de diciembre de 2022 y el 4 de diciembre de 2023 ha aplicado 562.991 dosis de Abdala y que ya cuentan con los fármacos Sputnik. La vacuna cubana, señaló en el comunicado fechado el 5 de diciembre, está en más de 200 Centros de Salud para "inmunizar a grupos vulnerables: mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niñas y niños de 5 a 17 años de edad y mayores de 18 años con comorbilidades".

En sus redes sociales compartió imágenes de las sedes en que se observan a varias personas, pero omitió señalar que también se está aplicando la vacuna estacional contra la influenza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó el pasado martes haber cumplido con la responsabilidad de garantizar vacunas contra el covid-19 y la influenza. "Lo importante es que hay vacuna para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres, y no les cuesta nada porque de conformidad con el artículo 4 de la Constitución se debe garantizar el derecho a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, aseguró que se contabilizan 3,8 millones de dosis aplicadas contra el coronavirus desde el inicio de la campaña en octubre pasado, lo que representa 18% de la meta contemplada. Sin embargo, precisó que la campaña contra influenza tiene un avance del 53% de la población, es decir, 35 millones de personas al administrarse 19 millones de vacunas hasta ese momento.

El doctor y diputado del Partido Acción Nacional, Éctor Jaime Ramírez, insistió a este diario en que las vacunas que ofrece el Gobierno "no sirven para las variantes actuales" del coronavirus. Lamentó que López Obrador incumpla con la obligación de "asegurarles a los adultos mayores, a las personas con diabetes, con cáncer, el tener una vacuna que sí sirva".

Jaime Ramírez aseguró que la Administración actual cuenta con 13.000 millones de pesos etiquetados para el Programa de Vacunación. Si "ese dinero no lo utiliza, irá a parar a sus obras: el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles". Recordó que el año pasado "contó con 14.400 millones de pesos para el rubro de salud y sólo ejerció el 20%". Este año se aprobó para 2024 un presupuesto de 13.000 millones de pesos.

"Llama la atención en que sigan pagando en lo oscurito al Gobierno de Cuba y al Gobierno de Rusia para comprar vacunas que no sirven", dice el legislador opositor a López Obrador. "Lo mismo va a pasar con la vacuna mexicana Patria, un proyecto al que se le han invertido casi 1.000 millones de pesos y sigue siendo una promesa, un dinero mal invertido porque se elabora con base en la cepa inicial, de nada va a servir ante las nuevas variantes".

Pese a que López Obrador indicó en su quinto informe de Gobierno que sólo se habían aplicado 114.008 vacunas Abdala de 9.000.000 que compró a la Isla, en octubre pasado adquirió otras 3.000.000 de dosis más. El Gobierno de México insistió en seguir favoreciendo a su socio Cuba, sin importar que miles de las dosis caducaron y aun así se siguen utilizando.

