México anuncia autobuses para trasladar migrantes a la frontera norte

Según el activista Irineo Mujica, la medida no busca ayudarlos, sino "disuadirlos"

La Habana/México implementará un “corredor emergente de movilidad” para las personas migrantes con una cita para ingresar de manera regular a Estados Unidos a través de la aplicación digital CBP One. Con la medida, que fue anunciada por el Gobierno mexicano el sábado pasado, se habilitarán autobuses para trasladar a las personas hasta la frontera donde tengan su entrevista, que saldrán desde Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, al sur del país.

Sobre el programa, un especialista de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que habló de forma anónima para este medio, señala que en el papel es positivo, pero que “puede ser inviable por los gastos, no solo de los camiones y alimentos. Estamos hablando de gastos de dos o tres turnos para las autoridades más los sueldos”.

El plan, más que una ayuda, es “una medida de disuasión”. Eso, al menos, opina Irineo Mujica, líder de la Organización Pueblos Sin Fronteras, uno de los organizadores de las caravanas de migrantes de Centroamérica hacia la Unión Americana por territorio mexicano. En entrevista con 14ymedio, el activista señala que México busca que, al ser trayectos tan largos y pesados, las personas se desanimen y prefieran mantenerse en la frontera sur: “Es una trampa para tenerlos controlados”.

Los migrantes, de acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional de Migración (INM), contarán con el acompañamiento de instituciones de seguridad federal, estatal y municipal durante los traslados, además de que se les brindarán alimentos en el viaje. Asimismo, darán a los migrantes con la cita una Forma Migratoria Múltiple (FMM) para tener una condición de estancia regular durante 20 días.

Son casi 3.000 kilómetros los que hay entre los estados del sur de México de donde saldrán los camiones y la frontera norte, con Estados Unidos. El tiempo que toma el traslado es, en promedio, de 30 horas. Son viajes largos y extenuantes que los migrantes no quieren realizar. Ante ello, hay algunos que han optado por viajar en avión, pero han encontrado trabas de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con una nota del medio mexicano Diario del Sur, no los han dejado tomar un vuelo en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, por la falta de un permiso físico del INM. Una de las personas afectadas mencionó que lo único que está realizando migración es registrarlos en una plataforma y que no entregan un permiso físico como el que les están pidiendo.

“El trabajo de migración es dar al menos un mes para que los migrantes puedan transitar. Ellos solo necesitan un papel para seguir su camino”, subraya Mujica Arzate ante los frenos que ponen las autoridades en Chiapas. “No permiten ni siquiera que la gente ejerza su derecho”, sostiene. Además, “los obligan a ir por tierra y el que vayan juntos en un camión los pone en riesgo en un país como México; son carne de cañón”.

“El Estado mexicano no es capaz de cuidar ni a sus propios ciudadanos, tiene ciudades perdidas”, acusa el activista, quien agrega que “es una mala movida, muy mal pensada y va a terminar muy mal”. Además, sostiene que los propios agentes migratorios mexicanos, en muchos casos, “son los primeros que abusan y extorsionan a toda esa población vulnerable”.

Es el caso de Sandra y Oscar (nombres ficticios). “Cuando veníamos hacia Ciudad de México, siempre supimos que los primeros corruptos son los funcionarios mexicanos. No confiamos en tanta bondad, porque nos quitaron dinero por el camino en varias ocasiones”, cuentan. Ambos cubanos llegaron a la capital mexicana en febrero pasado desde Uruguay, donde vivieron dos años y medio, hasta que decidieron emigrar a Estados Unidos por la ruta de Nicaragua.

Tras conocer la decisión del Gobierno mexicano de ayudar a los migrantes con cita de CBP One a llegar a la frontera, no dudaron en continuar con sus planes de viajar, pero por vía aérea, cuando se tengan que presentar en la frontera: “Viajaremos en avión para nuestra cita. Hemos trabajado y estamos ahorrando para cuando llegue el momento. Es más rápido y evitamos los sobresaltos que siempre pueden suceder en las carreteras de México; historias sobran de asaltos, secuestros y extorsiones”, agrega Oscar a este medio. La pareja aplicó a la cita de CBP One apenas llegó a Ciudad de México hace siete meses. Desde entonces están trabajando al sur de la capital para costear sus gastos.

La medida, según el INM en su comunicado, “promueve acciones en coordinación institucional encaminadas a trabajar por una migración segura, regular, ordenada y humana”. No obstante, no dio fecha de inicio para el programa. Hasta ahora, 300 personas solicitaron su cita CBP One en Tabasco y Chiapas, informó el instituto.