Los migrantes cubanos podrán obtener su cita de CBP One en otros dos estados de México

Ciudad de México/La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó el pasado sábado que “pronto” los migrantes podrán programar citas a través de la aplicación CBP One desde los estados de Tabasco y Chiapas, en México, para obtener uno de los 1.450 turnos disponibles a diario, publicó la agencia AP. La medida “reducirá los riesgos de las personas que ingresan por la frontera sur de México”, aclara el comunicado.

El pasado viernes, la canciller mexicana Alicia Bárcena adelantó que, como parte de los acuerdos con Estados Unidos, “de aquí en adelante las citas CBP One se van a poder obtener en Chiapas y en Tabasco”, junto al resto de estados donde ya están disponibles. Además de pregonar la reducción de la cantidad de migrantes que atraviesan México, al pasar de 12.498 detenciones en diciembre de 2023 a 1.941 en agosto de este año.

Bárcena precisó que esos números corresponden a “los migrantes que intentan ingresar a EE UU sin cita y son procesados”.

EE UU procesó en mayo pasado a más de 44.500 personas a través de la aplicación CBP One / Captura de imagen/Telemundo 51

Aledmys Morell, un cubano de 27 años que se encuentra en Tijuana a la espera de respuesta tras solicitar una cita, cuenta a 14ymedio las dificultades de permanecer en México mientras las autoridades responden a su solicitud. “Esto no da. La vida está del carajo en este lugar. Esto está lleno de pandillas, robos, extorsiones, pero me dice mi primo que espere, que no cruce de ilegal porque me deportan y ya no podré llegar a Estados Unidos”.

Morell, de Santiago de Cuba, explica que ingresó a la aplicación en junio pasado, lo hizo desde Tijuana porque no pudo completar el trámite cuando se encontraba en la Ciudad de México. “Hay que estar intentando y luego esperar”. La aplicación CBP One designa las citas todos los días a las 9:00 am en Tijuana, Mexicali y Nogales; a las 10:00 en Ciudad Juárez y Ciudad de México; y a las 11:00 horas en Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Jaiver Rodríguez, un venezolano que comparte cuarto con Morell, señala que lleva ya cuatro meses esperando la cita “y no llega”. A algunos de sus compatriotas se la otorgaron al mes, pero “no veo el problema conmigo”. Dos de sus familiares lo alcanzaron en Tijuana porque no los dejaban salir de Tapachula (Chiapas).

El fotógrafo cubano Ginle Cubillas Arriola, que se encuentra en Estados Unidos, precisa a este diario que uno de los errores que cometen los migrantes es que en su desesperación por la demora de las respuestas terminan haciendo más de un proceso, lo que “alarga la espera” y la solicitud, en ocasiones, es rechazada. “Sé de personas que pedían la cita en grupo, pensando equivocadamente que esto era lo mejor”.

En la Ciudad de México predominan grupos de haitianos y venezolanos / EFE

Rodríguez recuerda que desde julio pasado la aplicación CBP One “solicita, además de los datos del migrante, mandar un selfie y la geolocalización”. El venezolano espera que la solicitud de citas a través de la aplicación no se vea afectada por estos requisitos ni por la reciente suspensión temporal de los permisos de viaje para quienes han recibido el parole humanitario –por supuestos “niveles significativos de fraudes”–.

Por su parte, Morell logró conseguir trabajo en una fonda (restaurante) lavando platos a cambio de comida y 480 pesos (24,88 dólares) semanales, que le permiten compartir un cuarto con venezolanos y colombianos. “Al menos como, hay migrantes que andan en la calle”, lamenta el santiaguero.

Desde su lanzamiento en enero de 2023 y hasta junio pasado, la aplicación CBP One ha sido utilizada por más de 687.000 personas que han logrado programar con éxito sus citas para presentarse en alguno de los ocho puntos de entrada a Estados Unidos.

Según datos oficiales, EE UU procesó en mayo pasado a más de 44.500 personas a través de estas citas utilizando la información enviada a la aplicación.

Los puertos fronterizos ubicados en Tijuana y Matamoros registraron 400 citas diarias, según un informe oficial del Centro Strauss de la Universidad de Austin, Texas. Mientras que en Reynosa, Nuevo Laredo y Piedras Negras reportaron más de 200 citas al día.