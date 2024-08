Por fraudes, EE UU suspende los permisos de viaje de los beneficiarios del 'parole' humanitario

Pese a las detenciones y deportaciones, el flujo de balseros cubanos no cesa

La Habana/Estados Unidos suspendió temporalmente los permisos de viaje para quienes han recibido el parole humanitario por supuestos “niveles significativos de fraudes”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según Martí Noticias, detuvo los viajes “por precaución” hasta que se aclaren los resultados de un informe, que alertó de irregularidades en el proceso.

Washington debe revisar las solicitudes irregulares de los patrocinadores –que parecen ser el meollo del informe–, puesto que todo indica que los formularios de los beneficiarios del parole están en orden. En cambio, los documentos de los patrocinadores contenían números de seguro social, direcciones y teléfonos que se habían usado hasta en cientos de ocasiones en solicitudes similares.

El DHS “tiene mecanismos para detectar y prevenir el fraude en nuestros procesos de inmigración. Tomamos muy en serio cualquier abuso”, dijo a Martí Noticias un portavoz no identificado del Departamento. “Cuando se identifica un fraude, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) investiga y lleva los casos a los tribunales de inmigración, además de hacer referencias penales al Departamento de Justicia”.

“Reiniciaremos el procesamiento lo antes posible, con las salvaguardias adecuadas”, zanjó el funcionario.

Desde enero del año pasado, el programa de parole humanitario ha beneficiado a alrededor de 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y –desde meses antes– Venezuela. Hasta mayo pasado, 105.000 cubanos se habían visto favorecidos por el parole y 98.200 de ellos habían llegado a EE UU.

Por su parte, la cadena estadounidense Fox News aseguró que la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de EE UU (CBP) había dejado de emitir autorizaciones de viaje a los ciudadanos de Venezuela –actualmente en crisis política tras el no reconocimiento de Nicolás Maduro de los resultados electorales– desde el pasado 6 de julio. El 18 de julio, según una fuente del Congreso citada por la cadena, haitianos, nicaragüenses y cubanos se quedaron también sin la autorización.

Los cuatro países siguen experimentando éxodos indetenibles. En el caso de la Isla, la situación es crítica y los cubanos no han dejado de emigrar por aire y mar, a veces con resultados nefastos. Fue lo que ocurrió este viernes, cuando la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos puso bajo custodia a 10 balseros que realizaron su travesía rumbo norte en una lancha enclenque, con matrícula HA50363F.

Entre los tripulantes, informó Samuel Briggs, jefe del Comando en el Sector de Miami, se encuentran dos menores y ocho adultos.

Entre el pasado martes y este viernes desembarcaron 43 migrantes de la Isla. De ellos, 33 fueron procesados para su deportación. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, a estos cubanos se les hizo saber que el ingreso ilegal a EE UU por mar les podría acarrear cargos criminales.

Los balseros procesados “no son elegibles para solicitar asilo”. Además, tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense durante al menos cinco años. No obstante, el Gobierno de Joe Biden ha aclarado que las deportaciones “no se aplicarán a los residentes permanentes legales, los menores no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata humana y otros no ciudadanos que tengan una visa válida u otro permiso legal para ingresar a Estados Unidos”.

Briggs resaltó los resultados de la operación Vigilant Sentry para mitigar la migración ilegal. En el año fiscal 2023 se interceptaron 11.955 balseros, dijo, sin precisar su nacionalidad. “Una vez a bordo de un guardacostas, las personas son procesadas para determinar su identidad; además, reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser repatriadas a su país de origen”, subrayó el teniente Cheri-Ann Thompson.

La Guardia Costera alertó sobre los peligros de las travesías ilegales por mar, riesgos que se incrementan ante la formación de una depresión tropical, como la detectada este jueves. “Independientemente del desarrollo, las fuertes lluvias podrían causar inundaciones repentinas en partes de Florida, Cuba y Bahamas durante el fin de semana”, compartió la dependencia en sus redes sociales.

Los Gobiernos de La Habana y Washington mantienen un acuerdo bilateral que estipula la deportación de todos los migrantes irregulares que lleguen por mar a territorio estadounidense. Los migrantes de la Isla siguen en fuga. De acuerdo con un reciente informe de CBP, en junio pasado 17.563 cubanos llegaron a Estados Unidos, la menor cantidad mensual del actual año fiscal 2024 que comenzó en octubre pasado.