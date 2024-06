El ‘parole’ humanitario de EE UU ha beneficiado a 105.000 cubanos

La Habana/Un total de 105.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de parole humanitario impulsado por el Gobierno estadounidense de Joe Biden desde su entrada en vigor en enero de 2023. De ellos, hasta el 31 de mayo pasado se encontraban 98.200 en EE UU. Los registros señalan que 9.500 cubanos arribaron en vuelos ese mes.

Datos actualizados este 20 de junio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirman que los migrantes de la Isla son la tercera nacionalidad beneficiada con este programa. Los haitianos encabezan el listado de aprobaciones de ingreso con 193.400 y los venezolanos con 113.400.

Tras poner fin al Título 42 –una norma creada por la Administración de Donald Trump para las devoluciones de los migrantes durante la pandemia–, Washington decidió abrir, en enero de 2023, un permiso especial o parole humanitario a solicitantes de Cuba, Haití y Nicaragua, que había iniciado antes con Ucrania y Venezuela.

En mayo pasado, las autoridades migratorias de Estados Unidos negaron la entrada a su territorio a Liván Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2019 y 2022 y un férreo defensor del régimen, pese a que se le había concedido el parole humanitario.

La información sobre la revocación del permiso le fue señalada antes de abordar el vuelo chárter con destino a EE UU. El ex funcionario afirmó a Martí Noticias que había renunciado a su cargo como presidente del Poder Popular municipal por estar en contra de “un grupo de cuestiones económicas y políticas” por el Gobierno de la Isla. “Mi intervención en los sucesos del 11 de julio no tienen nada que ver con lo que me están achacando”, aseguró.

Díaz Canel y Fuentes atienden a la prensa tras el paso del huracán Ian / Captura de pantalla de un video subido por Presidencia a X en 2022

Manuel Alejandro Marrero Medina, hijo del primer ministro de la Isla, Manuel Marrero Cruz, también fue impedido en mayo pasado de viajar a EE UU después de que previamente había sido aprobado como beneficiario del parole humanitario.

Por otra parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también dio a conocer que en mayo llegaron 18.988 cubanos a EE UU. Una cifra mayor a los 17.870 que ingresaron en abril pasado. En los primeros cinco meses de 2024 la cifra es de 100.179 migrantes de la Isla.

Los puertos fronterizos ubicados en Tijuana y Matamoros registraron 400 citas diarias

EE UU procesó en mayo pasado a más de 44.500 personas a través de citas en los puntos fronterizos de entrada utilizando información enviada a través de la aplicación CBP One, la app a través de la cual los migrantes pueden solicitar asilo.

La dependencia detalló que de enero de 2023 hasta finales de mayo de 2024, más de 636.600 personas “han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas”.

Los puertos fronterizos ubicados en Tijuana y Matamoros registraron 400 citas diarias, según un informe oficial del Centro Strauss de la Universidad de Austin, Texas. Mientras que en Reynosa, Nuevo Laredo y Piedras Negras reportaron más de 200 citas al día.