México recibe a otros 200 médicos cubanos para dar consultas en 19 estados

Ciudad de México/El pasado viernes un contingente de 200 médicos cubanos atiborró el pasillo del área de migración en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Aifa), en el estado de México. El grupo, señaló el embajador Marcos Rodríguez Costa, será distribuido en 19 estados con la “noble labor de salvar vidas”.

El diplomático no ofreció mayores detalles. Este grupo se suma a uno que el pasado 20 de julio llegó, sin apenas cobertura en los medios, a la misma terminal aérea y fue llevado a un hospital de alta especialidad en Veracruz, donde se les brindan cursos para su incorporación al programa del Imss-Bienestar, que ha sido enarbolado por el Gobierno de México como el organismo de salud gratuita implementado en 23 estados del país.

La llegada de estos contingentes sanitarios de la Isla forman parte del segundo grupo contratado por México en marzo de 2023, para contar con 1.200 galenos. En julio del año pasado, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), confirmó que hasta ese momento se contaba con 950 cubanos que ya habían sido integrados a los servicios de salud.

Un grupo de especialistas cubanos fue enviado al estado de Baja Califonia (México) este sábado / Facebook/Médicos Cubanos, Baja California Sur. México

Por estos facultativos, México se comprometió a pagar 1.308.922 dólares mensuales a Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A. Cuba. Esta empresa es desde 2018 la representante de los productos y servicios de la industria biotecnológica y farmacéutica de la Isla y está bajo la presidencia de la cubana Tania Guerra.

México ha mantenido bajo discreción la distribución de los especialistas de la Isla así como las funciones que desempeñan en los hospitales a los que han sido enviados. Sin embargo, una fuente confirmó a 14ymedio que los médicos empezaron a ser rotados este año por diferentes puntos del territorio. “La rotación la designan los encargados de la delegación cubana con anuencia del Imss-Bienestar. Desconocemos el motivo, pero podría ser que detectan demasiada cercanía con los pobladores y eso no les agrada del todo. Igual y temen a que se fuguen”, dijo el funcionario.

Al hospital rural del municipio veracruzano de Las Chopas se enviaron en febrero pasado dos internistas, dos pediatras y un radiólogo cubanos y hace una semana se les informó que serían enviados a otra clínica, lo que generó incertidumbre entre las autoridades locales. La alcaldesa Marisela Hernández García informó el pasado 31 de julio que junto con la directora del hospital doctor Pedro Coronel Pérez se realizaron las gestiones para cubrir esos espacios con “médicos cubanos o extranjeros para que no se pierda ese servicio”. En el estado de Veracruz laboran 25 médicos de la Isla, según cifras oficiales.

Un médico en Colima explica sobre la rotación de médicos cubanos y su terminación de contrato / Captura de imagen/Entérate Ixtlahuacán

En el estado de Colima, dónde se reportó la llegada de 86 especialistas, el pasado 31 de julio se manifestaron pacientes por la ausencia de galenos en el Hospital General de Ixtlahuacán. Una paciente reclamó la falta de atención médica por contar con un doctor. “Me dicen que hasta agosto me dan la cita, ¿cuál es el motivo por el que se llevan a los médicos cubanos?”.

A la mujer le precisaron que al hospital no les informaba el tiempo de estancia de los médicos de la Isla. “Es una disposición federal”, le subrayaron. “Estos médicos tienen contratos, pero cuando se van, no vuelven todos, ese fue el caso de una psiquiatra que no retornó al estado por cuestiones de salud y otras dos fueron reubicadas en otros centros de salud”.

Le informaron que en septiembre terminan su contrato pediatras, un psicólogo, cirujanos y un internista. “Sus últimos meses los van a pasar en otros estados”.

La rotación de médicos se da días después de que el director del Imss Zoé Robledo confirmará la contratación de otros 3.800 cubanos. Con la llegada de sanitarios adicionales –ya sumarían 5.000 en total– se pretende completar las plantillas de especialistas en esas zonas donde hay instalaciones que “tienen quirófano, pero no hacían cirugías” o que cuentan con áreas de consulta externa, “pero sin médicos”.