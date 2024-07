Michelle Obama ganaría de forma contundente a Trump si sustituye a Biden, según una encuesta

Washington/México/La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, le ganaría contundentemente a Donald Trump si se presenta como la candidata presidencial del Partido Demócrata en sustitución del presidente, Joe Biden, que actualmente busca la reelección, reveló una encuesta realizada por la agencia Reuters y la consultora Ipsos. De acuerdo con los encuestados, en un hipotético enfrentamiento, Michelle Obama ganaría 50% de los votos frente al 39% de Trump. Sin embargo, ella en repetidas ocasiones ha explicado que no tiene ninguna intención de competir por el cargo.

En tanto, el ex presidente estadounidense Barak Obama ha compartido en privado con personas cercanas su preocupación por la carrera electoral de Biden que, tras el debate del jueves contra Trump, se ha vuelto aún más complicada, según informa The Washington Post.

Según el diario estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con los comentarios realizados por Obama, el ex presidente dijo a sus allegados que el ya difícil camino de Biden hacia la reelección se volvió un desafío mayor, después de su actuación en el debate electoral en el que enfrentó al republicano.

Obama habló directamente con Biden por teléfono, después del debate contra Trump, para ofrecerle su apoyo y actuar como su consejero

Las fuentes aseguran, según el diario de Washington, que Obama mantiene en privado una visión más dura de la que expresa en público, sobre el futuro de la carrera electoral del que fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017. Obama habló directamente con Biden por teléfono después del debate para ofrecerle su apoyo y actuar como su consejero, luego de que Biden está sufriendo fuertes críticas tras su desempeño con Trump, según el rotativo.

El ex presidente ha albergado durante mucho tiempo algunas preocupaciones acerca de que su partido pueda derrotar a Trump en las elecciones de noviembre, advirtiendo repetidamente a Biden en los últimos meses sobre lo difícil que será ganar la reelección, recuerda el The Washington Post. De hecho, ya antes del debate, Obama había transmitido a sus más cercanos estas preocupaciones sobre la situación de la carrera electoral, reitera el medio estadounidense.

Mientras algunos demócratas piden que Biden abandone la carrera presidencial en medio de un pánico generalizado, Obama ha defendido en público el papel de Biden, debido a su historial de trabajo conjunto, e incluso ha participado activamente en su campaña. Pero durante meses, Obama ha compartido con Biden y sus amigos sus profundas preocupaciones sobre la fortaleza política de Trump y la posibilidad real de que el republicano sea reelegido en noviembre. En diciembre pasado, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, Obama habló de la necesidad de que Biden fortaleciera su aparato de campaña y sugirió que nombrara a un responsable de toma de decisiones de mayor nivel, precisó el diario estadounidense.

Obama, la figura más importante del Partido Demócrata, ha aparecido en dos importantes eventos de recaudación de fondos con Biden en los últimos meses. En junio, Biden y Obama encabezaron una recaudación de fondos en Los Ángeles con los actores George Clooney y Julia Roberts, que recaudó más de 30 millones de dólares. En abril, ambos junto al ex presidente Bill Clinton actuaron en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, recaudando más de 26 millones de dólares, señaló el diario.

Mientras el Partido Demócrata debate si debería cambiar de candidato tras la debacle de Joe Biden en el primer debate presidencial de la carrera a la Casa Blanca, los republicanos y el propio Donald Trump afrontan una campaña con menos escollos y aseguran estar listos para cualquier escenario.

'Los republicanos, estamos listos para enfrentar cualquiera que sea el escenario que ellos decidan ponernos', dijo un vocero de la campaña de Trump

Ante el cuestionamiento de cómo responderá la campaña de Trump y qué harán si los demócratas optan por cambiar de rumbo drásticamente y jubilar al presidente Biden, de 81 años, uno de los portavoces del Comité Nacional Republicano, Jaime Flórez, apuntó a EFE:

"A quien corresponde resolver el problema en que están metidos es a los demócratas. Nosotros, los republicanos, estamos listos para enfrentar cualquiera que sea el escenario que ellos decidan ponernos".

Trump se sabe más favorito que nunca y es cierto que en el debate pudo verse una versión más comedida que de costumbre. Los varios lapsus de Biden podrían haberle servido al republicano para hacer burlas más bravas, pero no fue más allá de una frase contundente, pero no agresiva, que acabó definiendo el encuentro: "Realmente, no sé lo que ha dicho al final de esa frase y no creo que él tampoco lo sepa", afirmó tras una confusa respuesta del demócrata.

Según desvelaron medios estadounidenses como la CNN, organizadora del duelo, el equipo de campaña de Trump lo había alentado a alejarse de sus mensajes típicos y polémicos y centrarse en los asuntos que más le preocupan a la gente: la economía, el crimen y la inflación. También le recomendaron ser menos agresivo.